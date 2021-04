Eduardo Camavinga gilt als eines der größten Talente weltweit.

In der Vergangenheit wurde der Franzose bereits mit diversen Top-Clubs in Verbindung gebracht, unter anderem sollen Real Madrid und der FC Bayern ein Auge auf den Youngster geworfen haben.

Nun können sich die Vereine offenbar neue Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Camavinga machen. (Zum Transferticker)

Wie The Athletic berichtet, wird der 18-Jährige seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag bei Stade Rennes nicht verlängern. Somit könnte es in der kommenden Transferperiode zu einem Wechsel kommen, da der französische Verein nur so eine Ablöse generieren könnte.

Reschke skeptisch bei Camavinga-Verpflichtung

Allerdings stehen die Chancen für einen Transfer des französischen Nationalspielers, der Bayern im Mittelfeld verstärken könnte, nicht allzu gut, wie Michael Reschke kürzlich im SPORT1 Podcast Meine Bayern-Woche verriet.

"Ich bin da skeptisch", sagte der 63-Jährige auf die Frage, ob Camavinga eines Tages beim FCB landen wird. Von 2014 bis 2017 war Reschke Technischer Direktor bei Bayern war und arbeitet jetzt bei der Berater-Agentur Stellar Football - welche unter anderem Camavinga betreut.

"Der Faktor Zeit, die Positionsbedürfnisse und -anforderungen des FC Bayern und die Alternativen, die Camavinga auf dem internationalen Markt hat, wo seine Position vielleicht anders besetzt ist als bei den Bayern, sorgt dafür, dass das eher unwahrscheinlich sein dürfte", führt der Talent-Entdecker aus.

Camavinga kam in der laufenden Saison in 30 Ligaspielen zum Einsatz (ein Tor, eine Vorlage). Mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro ist Camavinga der fünfwertvollste Profi in der Ligue 1.