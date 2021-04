Philippe Coutinho zurück zum FC Bayern?

In dieser Woche machte in spanischen Medien eine Meldung die Runde, dass die Münchner über eine erneute Verpflichtung des Brasilianers nachdenken.

Coutinho war als Leihspieler vom FC Barcelona Teil der Mannschaft, die im August die Champions League gewann, kehrte im Anschluss aber wieder zu den Katalanen zurück.

Coutinho zurück zu Bayern? Das ist dran

Nun also der nächste Anlauf in der bayerischen Landeshauptstadt?

Nein, wie SPORT1-Chefreporter Florian Plettenberg in der neuen Folge des SPORT1-Podcasts "Meine Bayern-Woche" verrät.

"Um es kurz zu machen, ich habe es bestätigt bekommen: Nein, Philippe Coutinho wird nicht zum FC Bayern zurückkehren", erklärt Plettenberg.

Everton arbeitet an Coutinho-Deal

Eine deutlich heißere Spur führt wohl nach Liverpool.

Allerdings nicht zu den Reds um Trainer Jürgen Klopp, bei denen Coutinho schon einmal unter Vertrag stand, sondern zum FC Everton.

Es mehren sich die englischen Medienberichte, wonach der offensive Mittelfeldspieler kurz vor einem Wechsel zu den Toffees stehe.

Dort würde der 28-Jährige unter Carlo Ancelotti trainieren, der schon den ehemaligen Bayern-Spieler James Rodriguez wieder in die Spur gebracht hat.

Barca sei angeblich ab einer Summe von 40 Millionen Euro gesprächsbereit.

Coutinho von Verletzung ausgebremst

Nach einem guten Start unter dem neuen Trainer Ronald Koeman riss sich Coutinho den Außenmeniskus und ist mittlerweile seit knapp vier Monaten außer Gefecht.

Bei den Bayern kam der Techniker am Ende auf 20 Torbeteiligungen in 38 Pflichtspielen. Zumindest in der kommenden Saison wird sich an dieser Statistik auch nichts ändern.

