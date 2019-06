Bei Temperaturen von bis zu knapp 40 Grad sorgt bei der Ironman-EM in Frankfurt ein Dreikampf um Gold für Spannung. Ein Hauch von Hawaii weht am Mainufer durch die Stadt, wenn sich die Superstars der Szene ihre ultimative EM-Schlacht liefern.

Das deutsche Trio Jan Frodeno, Patrick Lange und Sebastian Kienle zählt zu den Favoriten. Wer setzt sich durch?

JETZT im SPORT1-LIVETICKER.

Anzeige

(Hier aktualisieren)

+++ Kienle greift an +++

Kienle hat sich in seiner Strategie wohl die zweite Hälfte auf dem Rad zum Angriff ausgesucht. Auf den letzten Kilometern hat er gut über eine halbe Minute aufgeholt und liegt nun nur noch 1:30 Minuten zurück.

+++ Simmonds auf der Hälfte der Strecke +++

Imogen Simmonds ist heute auf dem Rad in einer eigenen Welt unterwegs. Jetzt sind es schon 6:58 Minuten auf Rang zwei. Den hat sich aber mittlerweile Daniela Bleymehl geschnappt. In der Gruppe sind noch Watkinson, Moench und Sarah True (USA) vertreten.

+++ Sibbersen skeptisch wegen Lange +++

Patrick Langes Manager Jan Sibbersen ist nach der Reifenpanne pessimistisch, was das weitere Rennen angeht. Laut seiner Aussage bei der ARD glaubt er, dass Lange das Rennen nur noch zu Ende fährt, um seinen Startplatz beim Ironman Hawaii zu bestätigen. Dafür muss er vor der WM im Oktober einen Ironman beenden. Aber man wird sehen, ob der Hawaii-Sieger von 2017 und 2018 doch nochmal angreift.

Das Podium ist beim Laufen für ihn vielleicht noch erreichbar. Vor allem das heiße Wetter könnte das Teilnehmerfeld heute nochmal ordentlich durcheinanderwürfeln.

+++ Frodeno wieder mit Verpflegung +++

Bei der Verpflegungsstation am Anstieg bei Bergen Enkheim konnte sich Jan Frodeno wieder mit einer eigenen Verpflegungsflasche versorgen.

+++ Lange wieder unterwegs +++

Patrick Lange hat seinen Reifen repariert und ist nun wieder auf der Strecke. Bleibt die Frage, ob der Reifen hält. Von der Zeit her hat ihn der Vorfall rund sechs Minuten gekostet.

Morrison ist mittlerweile auch wieder im Sattel. Allerdings konnte sie nur eine notdürftige Reparatur vornehmen und fährt fast auf der Felge.

+++ Kienle holt nur leicht auf +++

Sebastian Kienle kann sich nicht wirklich an Frodeno heranarbeiten. Aud den letzten rund zehn Kilometern konnte er den Rückstand lediglich um drei Sekunden verkürzen und beträgt jetzt 2:13 Minuten. Neuer Dritter ist der Schweizer Philipp Koutny (+6.00 Minuten).

+++ Jetzt auch Lange mit Platten +++

Wie bitter! Ds Rennen lief eh schon nicht perfekt für Patrick Lange und jetzt muss er auch noch mit einem Platten kämpfen. Ähnlich wie bei Morrison muss nun auch er auf den Technical Support warten.

+++ Simmonds wie losgelöst +++

Was spult die Schweizerin da für eine Leistung ab? Wie entfesselt fährt sie auf dem Rad der Konkurrenz davon. Den Vorsprung auf die zweitplatzierte Watkinson beträgt jetzt schon 5:55 Minuten. Bleymehl rückt im Duo mit Moench immer näher an Watkinson heran. Da fehlen nur noch wenige Sekunden bis auf Rang zwei.

+++ Reifenpech für Morrison +++

Bei Kilometer 102 muss Kimberley Morrsion mit einem Platten kämpfen. Da kein technischer Support in der Nähe ist, versucht sie den Reifen mit Druckluftpaste zu reparieren. Den Anschluss an die Gruppe mit Bleymehl hat sie damit verloren.

+++ Kienle skeptisch beim Laufen +++

Bereits vor dem Rennen zeigte sich Patrick Kienhle bei der ARD skeptisch, was einen Sieg angeht. Vor allem im Laufen sieht er sich aktuell nicht auf Augenhöhe mit Frodeno und Lange.

+++ Lange kämpft +++

Patrick Lange muss auf dem Rad kämpfen. Vor allem der Oberkörper wirkt sehr unruhig. Allerdings ist das Rad nicht seine Paradedisziplin. Sein wahres Leistungsvermögen heute wird sich mal wieder beim Laufen zeigen. Noch ist er im Bereich, den Rückstand auf der Laufstrecke wettzumachen.

+++ Die Hälfte ist geschafft +++

Rund 93km hat Frodeno nun auf dem Rad geschafft und damit die Hälfte hinter sich gebracht. Damit geht es für ihn nun auf die zweite Etappe mit dem Rad.

+++ Neun Jahre keine deutsche Siegerin +++

Seit bereits neun Jahren hat keine deutsche Frau mehr beim Ironman Germany gewinnen können. Sandra Wallenhorst lief als letzte Deutsche auf Platz eins über den Römer. Dies würde Bleymehl heute gerne ändern, wie sie vor dem Rennen im Interview mit der ARD angab. Noch schaut es so aus, als wäre die Schweizerin heute zu stark. Aber die Stärke Bleymehls liegt in der zweiten Radrunde.

+++ Die Führung hält +++

Frodeno spult sein Programm auf dem Rad gekonnt ab. Der Vorsprung zu Sebastian Kienle hat sich nur geringfügig auf 2:16 Minuten verkürzt. Dafür hat er aber noch eine weitere Minute zwischen sich und Lange gepackt, der mittlerweile auf Rang sechs zurückgefallen ist.

Bei den Frauen legt Simmonds eine wahre Glanzleistung auf dem Rad hin. Nach 65 Kilometern hat sie nun schon 3:50 Minuten Vorsprung auf Amelia Watkinson. Zuvor war darüber diskutiert worden, ob die Schweizerin durch ihre Probleme mit der Ferse beinträchtigt sein könnte. Bisher scheint das nicht der Fall zu sein. Bleymehl führt weiter das Dreierfeld mit Morrison und Moench an.

+++ Frodeno bekommt eigene Nahrung +++

Bei Kilometer 40 hat sich Frodeno in einer Rechtskurve versteuert und konnte einen Sturz nur knapp verhindern. Dabei hat er aber seine eigene Verpflegung verloren. Die Rennleitung hat nun entschieden, dass er in diesem Fall bei der nächsten Verpflegungsstation wieder eigene Nahrung angereicht bekommen darf. Normalerweise muss eigene Verpflegung am Morgen schon bei dr Rennleitung angemeldet werden.

+++ Simmonds führt bei den Damen +++

Bei den Frauen hat sich Imogen Simmonds an die Spitze gesetzt. Die Schweizerin liegt nach 50km auf dem Rad 1:29 Minuten vor Amelia Watkinson (Neuseeland). Um Platz drei liefert sich die Deutsche Daniela Bleymehl einen packenden Dreikampf mit Kimberley Morrison (GBR) und Skye Moench (USA).

+++ Frodeno auf Goldkurs +++

Nach gut 60km liegt Jan Frodeno beim Radfahren auf Goldkurs. Auf den Zweitplatzierten Sebastian Kienle hat er bereits 2:20 Minuten Vorsprung, auf Patrick Lange sind es bereits 6:01 Minuten. Allerdings hat Lange seine Stärken auf der Laufstrecke. Es kann also noch spannend werden.

+++ Schwimmen gestartet +++

Die Athleten sind ins Wasser gesprungen. Frodeno ist direkt ganz vorne dabei und verlässt als Erster die Schwimmstrecke. Zeitgleich mit ihm verlässt der Neuseeländer Dylan Mcneice das Wasser, der aber in der EM-Wertung keine Rolle spielt. Eine 15-köpfige Gruppe um Lange und Kienle hat bereits knapp zwei Minuten Rückstand auf den Spitzenreiter.

+++ Herzlich Willkommen aus Frankfurt +++

Der Ironman in Frankfurt zählt zu den wichtigsten Rennen der Szene. Los geht es für die Damen und Herren auf der Schwimmstrecke bei noch angenehmen 21 Grad. Später im Rennen soll noch an der 40-Grad-Marke gekratzt werden.