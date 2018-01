SPORT1 und EA SPORTS setzen Kooperation zur TAG Heuer Virtuellen Bundesliga fort: Saisonfinale am 31. März und 1. April live auf SPORT1

SPORT1 ist offizieller Medienpartner der DreamHack Leipzig 2018 vom 26. – 28. Januar

Pascal Damm, COO Digital SPORT1: „Wir werden unser eSports-Engagement künftig weiter ausbauen – mit dem Ziel, das Thema in Deutschland in den Mainstream zu bringen. Dafür setzen wir auf ein digitales Produkt, das gezielt von Free-TV-Formaten begleitet wird.“

Ismaning, 22. Januar 2018 – Deutschlands führende 360°-Sportplattform intensiviert ihr erfolgreiches Engagement im Bereich eSports: Der Fokus der eSports-Offensive, die seit Herbst 2017 von einer eigenen neuen Unit vorangetrieben wird, liegt künftig verstärkt auf den digitalen Angeboten in den Bereichen Online, Mobile und Social Media. Für den eSports-Channel auf SPORT1.de ist ein Relaunch für das zweite Quartal 2018 anvisiert. SPORT1 wird im Rahmen seiner eSports-Strategie zudem weiterhin auf ausgewählte Formate und Live-Events im Free-TV setzen, wie zum Beispiel das Saisonfinale 2018 der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga (VBL): SPORT1 überträgt das Highlight in EA SPORTS FIFA 18 am 31. März und 1. April erneut im Rahmen einer Kooperation mit EA SPORTS. Als Destination Nr. 1 für eSports-Fans in Deutschland ist SPORT1 zudem auf der DreamHack Leipzig 2018 als offizieller Medienpartner vertreten. Das Gaming-Festival findet vom 26. bis 28. Januar auf dem Leipziger Messegelände statt.

Pascal Damm, COO Digital von SPORT1: „In den vergangenen zwei Jahren haben wir SPORT1 als Leitmedium im Bereich eSports positioniert, wie die jüngste Nielsen-Studie gezeigt hat. Wir werden unser eSports-Engagement künftig weiter ausbauen – mit dem Ziel, das Thema in Deutschland in den Mainstream zu bringen. Dafür setzen wir auf ein digitales Produkt, das gezielt von Free-TV-Formaten begleitet wird. Mit unserer neuen eSports-Unit sind wir für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Die Fans dürfen sich auf attraktive Live-Events und innovative Angebote freuen, die wir auch in einem eigenen eSports-Studio präsentieren werden.“

Neue eSports-Unit setzt Pionierarbeit im Bereich eSports fort

Seit Oktober 2017 werden unter der Führung von Digital COO Pascal Damm die eSports-Aktivitäten von SPORT1 als „First Mover“ auf diesem Gebiet in einer neuen, interdisziplinären eSports-Unit gebündelt und weiter intensiviert. Für die strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung holte SPORT1 bereits im vergangenen Jahr Dominic Multerer als Director eSports TV & Digital an Bord. Als langjähriger Mitarbeiter der eSports-Redaktion hat Luka Ziegler zum 1. Januar die Position als redaktioneller Leiter eSports übernommen und seit Mitte Januar ist zudem Marc Förster als Product Owner eSports Teil der Unit. Förster blickt als ehemaliger Deutscher Meister und Vize-Weltmeister in WarCraft III auf eine erfolgreiche Karriere als professioneller eSports-Spieler zurück.

„Entscheidend ist die Frage, welchen Mehrwert SPORT1 im jeweiligen Medium stiften kann. Unser Anspruch ist es, im komplexen und fragmentierten eSports-‚Dschungel‘ Kompass zu sein und als etabliertes Sportmedium wichtige sportjournalistische Einordnung zu bieten. Mit diesem plattformübergreifend umgesetzten Ansatz grenzen wir uns von anderen Content-Anbietern im eSports-Segment ab“, so Dominic Multerer, Director eSports TV & Digital.

Freuen können sich die SPORT1-Zuschauer auch weiterhin auf eSports im TV, wie der neue Product Owner Marc Förster ausführt: „Wir werden Free-TV-Formate einsetzen, um eSports einem noch breiteren Publikum näher zu bringen. Im TV kann eSports aber ‚nur‘ funktionieren, wenn wir Spiele, Themen und Sachverhalte einfach, unkompliziert und verständlich auch für neue Zielgruppen aufbereiten. Über diesen Weg wollen wir Menschen für das Thema gewinnen und noch mehr an unser digitales Produkt heranführen.“

Das Saisonfinale 2018 der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga live auf SPORT1

Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit im Vorjahr setzten SPORT1 und EA SPORTS ihre Kooperation zur TAG Heuer Virtuellen Bundesliga (VBL) fort. SPORT1 wird das Saisonfinale in EA SPORTS FIFA 18 am Samstag, 31. März, und Sonntag, 1. April, live im Free-TV und im Livestream auf seinen digitalen Plattformen übertragen. Im Vorjahr erreichte SPORT1 allein über seine Social-Media-Kanäle mit der Übertragung des Showdowns in EA SPORTS FIFA 17 mehr als zwölf Millionen User.

SPORT1 offizieller Medienpartner der DreamHack Leipzig 2018

Vom 26. bis 28. Januar erleben bei der DreamHack Leipzig 2018 mehr als 15.000 Besucher und 2.000 LAN-Teilnehmer den Start in das deutsche eSports-Jahr. SPORT1 ist als offizieller Medienpartner mittendrin: Im Rahmen der Kooperation mit der Leipziger Messe GmbH präsentiert sich SPORT1 großflächig auf dem Messegelände und wird auch auf seinen Digitalkanälen umfangreich vom Event berichten. Auf dem eSPORT Business FORUM, dem Fachkongress zum Auftakt der DreamHack, ist SPORT1 mit Dominic Multerer als Panelteilnehmer platziert.

SPORT1 – die Destination Nr. 1 für eSports-Fans im deutschsprachigen Raum

SPORT1 ist seit über zwei Jahren im Bereich eSports aktiv: Der Startschuss fiel mit dem Launch des eSports-Channels auf SPORT1.de im November 2015. Von Beginn an hat SPORT1 eSports als Sportart klassifiziert. Wie aktuelle Studien – z.B. von Nielsen Sports 2017 – unterstreichen, wird SPORT1 heute bei den Fans im deutschsprachigen Raum als Leitmedium für eSports betrachtet: mit einer Rundum-Berichterstattung im TV, auf SPORT1.de, in der 2016 gelaunchten SPORT1 eSports App sowie mit Themen-Channels in den SPORT1 News- und Video-Apps sowie eSports-News und -Highlights via Social Media.

