March Madness - das größte Basketball-Spektakel der Welt - geht wieder los

Das US-Sport-Event ist das größte Highlight im College-Basketball und findet in diesem Jahr vom 13. März bis 2. April statt. Auf SPORT1 US gibt es ingesamt 30 Partien live oder zeitversetzt im TV zu sehen - bis hin zum großen Finale am Dienstag, dem 3. April, ab 3 Uhr.

In der Runde der First Four, den ersten Spielen der March Madness, setzten sich die Texas Southern Tigers mit 60:46 gegen die North Carolina Central Eagles durch. Knapper ging es zwischen Syracuse Orange und den Arizona State Sun Devils zu, wo am Ende Syracuse mit 60:56 die Oberhand behielt.

Die Southern Tigers treffen nun auf Xavier, Syracuse fordert TCU.

Richtig los geht es mit dem ersten Auftritt von Super-Youngster Trae Young und seinen Oklahoma Sooners gegen die Rhode Island Rams am Donnerstag, dem 15. März, ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US.

SPORT1 zeigt den kompletten Spielplan mit allen Zeiten und Daten.

First Round

Donnerstag, 15. März

Oklahoma Sooners - Rhode Island Rams - 17.00 Uhr LIVE bei SPORT1 US

Wright State - Tennessee - 18.40 Uhr

UNCG - Gonzaga - 19.30 Uhr

Penn - Kansas - 20 Uhr

Iona Gaels - Duke Blue Devils - 19.30 Uhr LIVE bei SPORT1 US

Loyola-Chicago - Miami - 21.10 Uhr

South Dakota State - Ohio State - 22.00 Uhr

NC State - Seton Hall - 22.30 Uhr

Radford - Villanova Wildcats - 23.45 Uhr LIVE bei SPORT1 US

Davidson - Kentucky - 01.10 Uhr

San Diego State - Houston - 01.20 Uhr

Stephen F. Austin - Texas Tech - 01.27 Uhr

Alabama - Virginia Tech - 03.20 Uhr

Buffalo - Arizona - 03.40 Uhr

Montana - Michigan - 03.50 Uhr

St. Bonaventure - Florida - 03.55 Uhr

Second Round

Freitag, 16. März

Providence - Texas A&M - 20.15 Uhr

CS Fullerton Titans - Purdue Boilermakers - 17.30 Uhr LIVE bei SPORT1 US

Marshall - Wichita State - 19.30 Uhr

Georgia State - Cincinnati - 20.00 Uhr

Lipscomb - UNC - 20.45 Uhr

Butler Bulldogs - Arkansas Razorbacks - 20.00 Uhr LIVE bei SPORT1 US

Murray State Racers - West Virginia Mountaineers - 22.00 Uhr LIVE bei SPORT1 US

Texas - Nevada - 22.30 Uhr

Kansas State - Creighton - 00.50 Uhr

Bucknell - Michigan State - 01.10 Uhr

Texas Southern - Xavier - 01.20 Uhr

Charleston - Autburn - 01.27 Uhr

Alabama Crimson Tide - Virginia Tech Hokies - 02.15 Uhr LIVE bei SPORT1 US

Syracuse - TCU - 03.40 Uhr

Florida State - Missouri - 03.50 Uhr

New Mexico State - Clemson - 03.57 Uhr