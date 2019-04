Der Traum von Zion Williamson vom Gewinn der Meisterschaft im College Basketball ist ausgeträumt.

Die Duke Blue Devils um den vermutlichen No.1-Pick im kommenden NBA-Draft unterlagen in der Nacht auf Montag den Michigan State Spartans mit 67:68 (37:30) und verpassten damit den Einzug in das Final Four.

Die entscheidenden Punkte machr Spartans-Star Cassius Winston, der gut eine Minute vor dem Ende einen offenen Wurf nicht traf, sich jedoch den Rebound schnappte und den anschließenden Dreier versenkte. Vor den Augen von Magic Johnson lief der Guard zu Hochform auf und kam dank 20 Punkten und zehn Rebounds auf ein Double-Double.

Williamson verliert letztes College-Spiel

Williamson trumpfte mit 24 Punkten und 14 Rebounds zwar noch stärker auf, konnte aber die Niederlage in seinem wohl letzten College-Spiel nicht verhindern.

"Jetzt ist nicht die Zeit, um an sich zu zweifeln", sagte Winston nach demSpiel. "Jetzt ist nicht die Zeit, um diese großen Momente schüchtern an sich vorbeiziehen zu lassen." Auch Dukes Headcoach Mike Krzewski erkannte die großartige Leistung an. "Winston hat den Unterschied gemacht. Er hat entweder getroffen oder den Assist gegeben. Er ist der beste Guard, gegen den wir gespielt haben."

Auburn ringt Kentucky nieder

Williamson erklärte nach dem Spiel, die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass er nicht mehr im College Basketball auflaufen werde. "Wir sind natürlich sehr enttäuscht, aber Gratulation an Michigan State. Wenn man sich in der Kabine umschaut und seine Teamkollegen ansieht, seine Brüder - und dann darüber nachdenkt, dass diese Gruppe wahrscheinlich nie wieder zusammen spielen wird."

Somit ist neben Gonzage auch der zweite große Favorit nicht im Halbfinale der March Madness vertreten. Neben Michigan State erreichten dieses Texas Tech, Virginia und Auburn, die sich mit 77:71 nach Verlängerung gegen Kentucky durchsetzten.