Max Kepler präsentiert sich bei den Minnesota Twins weiter in überragender Form. Beim 5:4-Sieg seines Teams in der MLB über die Cleveland Indians steuerte der 26-Jährige gleich drei Homeruns zum Sieg bei und führte die Twins damit fast im Alleingang zum Erfolg. Insgesamt erzielte der Berliner damit bereits 15 Homeruns in dieser Saison.

Dabei scheinen die Indians der Lieblingsgegner Keplers zu werden. Denn erst zum zweiten Mal gelangen dem Profi drei Homeruns in einem MLB-Spiel. Und auch beim ersten Mal hieß der Gegner Cleveland Indians. "Ich habe einfach versucht, den Ball zu sehen und ihn zu treffen", kommentierte der Schlagmann seine starke Leistung nüchtern.

