Kurioser Zwischenfall im Baseball:

Bei Spiel fünf der World Series in der MLB zwischen den Houston Astros und den Washington Nationals (7:1) zogen drei Models im siebten Inning blank und wurden dafür hart bestraft.

Während Pitcher Gerrit Cole sich auf seinen Wurf vorbereitete, hoben drei Frauen in der dritten Zuschauerreihe hinter dem Hitter der Nationals ihre Oberteile und zeigten den Millionen TV-Zuschauern ihre nackten Oberkörper. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, handelt es sich dabei um die Instagram-Models Julia Rose, Lauren Summers und Kayla Lauren. (SERVICE: Alle Infos zur World Series)

Rose ist die Gründerin des Erwachsenen-Magazins "Shagmag" und hat über drei Millionen Follower auf Instagram. Ihre beiden Begleiterinnen arbeiten ebenfalls für das Magazin, Summers hat außerdem bereits Aufnahmen für den Playboy gemacht. Die Follower-Zahlen des Trios stiegen nach dem Vorfall deutlich an.

Lebenslanges MLB-Verbot für Models

Lauren postete im Anschluss ein Bild aus der Stadion-Arrestzelle, in die das Trio nach dem Vorfall abgeführt wurde. Weil die drei Frauen auf ihren Oberteile zudem sichtbar Werbung für "Shagmag" machten, erhielten sie eine harte Strafe:

In einem Brief von David L. Thomas, Boss der "Security and Ballpark Operations" der MLB, wurde das Trio für allen MLB-Stadien und -Veranstaltungen lebenslang gesperrt.

Rose postete den Brief auf ihrer Instagram-Seite und fragte scherzhaft, ob jemand Tickets für Spiel 6 der World Series habe.

Die Astros benötigen noch einen Sieg, um sich zum neuen MLB-Meister zu krönen. Sie führen in der Serie mit 3:2, Spiel sechs steigt in der Nacht auf Mittwoch.