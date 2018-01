Dieser Trade ist ein echter Paukenschlag!

Die Los Angeles Clippers geben Superstar Blake Griffin an die Detroit Pistons ab.

Der 28 Jahre alte Power Forward wechselt zusammen mit Brice Johnson und Willie Reed zu den Pistons, im Gegenzug erhalten die Clippers Tobias Harris, Avery Bradley und Boban Marjanovic sowie einen Erst- und Zweitrundenpick im NBA-Draft.

Veränderungen für NBA-Titel

Die Pistons bestätigten den Trade in einer offiziellen Pressemitteilung. "Wir wollen gewinnen und das ist ein wichtiger Move, um unser Team zu verbessern. Blake Griffin ist einer der besten Spieler der Liga. Wenn man die Chance hat, einen solchen Spieler zu holen, dann nimmt man diese wahr", erklärte Pistons-Besitzer Tom Gores.

"Blake Griffin hatte einen sehr großen Einfluss auf diese Mannschaft und sein Erbe wird hier immer zu spüren sein", sagte Clippers-Besitzer Steve Ballmer: "Doch obwohl Veränderungen hart sind, vertraue ich unseren sportlich Verantwortlichen voll und ganz. Ich glaube heute, mehr als je zuvor, an unser ultimatives Ziel, eine NBA-Meisterschaft zu gewinnen."

Weitere Trades könnten folgen

Erst am 1. Juli 2017 erhielt Griffin einen neuen Fünfjahresvertrag über 171 Millionen Dollar bei den Clippers - allerdings ohne No-Trade-Klausel. Damals hatte er noch davon gesprochen "für immer bei den Clippers" zu bleiben.

Dem fünfmaligen NBA All-Star (2011-2015) gelangen in dieser Saison in 33 Spielen durchschnittlich 22,6 Punkte, 7,9 Rebounds und 5,4 Assists. Mit einer Bilanz von 25:24 liegen die Clippers im Moment auf Platz neun der Western Conference, die Pistons sind aktuell Achter in der Eastern Conference.

Dies könnte aber noch nicht der letzte Trade der Clippers gewesen sein: Das Team aus Kalifornien will nach ESPN-Informationen auch Lou Williams und DeAndre Jordan traden.