Noch einmal gut gegangen für die Cleveland Cavaliers. Gegen die Denver Nuggets erarbeiten sie die Cavs einen souveränen Vorsprung, machen sich dann das Leben aber selber schwer.

Die Cleveland Cavaliers um Superstar LeBron James haben gegen die Denver Nuggets einen 113:108-Erfolg gefeiert. Sieggarant war wie so oft LeBron James. Der Small Forward erzielte 39 Punkte und zeigte vor allem in den letzten Minuten, warum er für die Cavs so wichtig ist.

Zu Beginn der Partie sah alles noch nach einer klaren Angelegenheit aus. Die Cavs trafen einen Korb nach dem anderen und erarbeiteten sich zwischenzeitlich eine 16-Punkte-Führung. Doch Mitte des zweiten Viertels wendete sich das Spiel mehr und mehr zugunsten der Nuggets.

Während des letzten Abschnitts lagen die Nuggets sogar mit drei Punkten in Führung. Dann schlug die Stunde von LeBron James. 1:40 Minuten vor Schluss zündete der 33-Jährige den Turbo und erzielte bis zum Ablauf des letzten Viertels neun Punkte. Damit sicherte er den Cavs fast im Alleingang den Sieg.

36 Punkte von Jokic reichen nicht

Neben den 39 Punkten legte James mit acht Rebounds und zehn Assists außerdem ein Double-Double auf. Bei den Nuggets brillierte Nikola Jokic mit einem Double-Double aus 36 Punkten, 13 Rebounds und sechs Assists. Seine fünf Punkte in den letzten eineinhalb Minuten waren aber nicht genug.

Bei den Cavaliers fehlten Tristan Thompson und Kevin Love verletzungsbedingt.

In der Eastern Conference liegen die Cavs mit einer Bilanz von 38:26 auf Rang drei, die Nuggets liegen im Westen auf Rang neun und damit außerhalb der Playoff-Ränge. (Tabelle der NBA)

In der nächsten Partie geht es für die Cavaliers gegen die Los Angeles Clippers, die Nuggets empfangen die Los Angeles Lakers. (Spielplan der NBA)