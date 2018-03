Die Golden State Warriors mussten gegen die San Antonio Spur ihren nächsten Verletzungs-Schock überstehen. Nach Steph Curry, Kevin Durant und Klay Thompson verletzte sich mit Draymond Green ein weiterer All Star (SERVICE: Spielplan der NBA).

Bei der 75:89 (41:49)-Niederlage in San Antonio musste Green in der zweiten Hälfte mit einer Verletzung an der Hüfte ausgewechselt werden, nachdem er ein Knie von Spurs-Spieler Danny Green abbekommen hatte (SERVICE: Tabelle der NBA).

Danach litt der Power Forward der Warriors an " ständigen, nervenden Schmerzen", wie er sagte. Nach dem Spiel gab Green aber Entwarnung: "Ich glaube, es ist gerade einfach auf der Spitze, aber es hat sich schon etwas beruhigt, seit es passiert ist."

Einen längeren Ausfall befürchtet er nicht. "Es ist nicht so schlimm", sagte Green.

