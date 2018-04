Erneute Galavorstellung von LeBron James.

Der Superstar der Cleveland Cavaliers führte sein Team in einem Spiel der gegensätzlichen Viertel zu einem 119:115-Sieg gegen die Washington Wizards.

Die Cavs untermauerten durch den Erfolg Platz drei in der Eastern Conference, während die ebenfalls schon für die Playoffs qualifizieren Wizards nun gleichauf mit den Milwaukee Bucks Siebter sind (SERVICE: Die NBA-Tabellen)

7:35 Minuten vor Ende der Partie lagen die Wizards nach einem erfolgreichen Dreier von Bradley Beal mit 17 Punkten in Führung, nur wenig deutete zu diesem Zeitpunkt auf eine Niederlage hin. Doch die Hauptstädter hatten die Rechnung ohne James gemacht. Der 33-Jährige riss im letzten Viertel das Ruder an sich und machte 13 seiner insgesamt 33 Punkte im letzten Abschnitt (SERVICE: Der NBA-Spielplan).

Headcoach Lue kehrt zurück

Trotz zweier verworfener Freiwürfe in der dramatischen Schlussphase avancierte der dreimalige NBA-Champion zum Matchwinner für die Cavaliers, bei denen nach neun Spielen Pause wegen gesundheitlicher Probleme wieder Headcoach Tyrone Lue auf der Bank Platz nahm.

James war es auch der mit einem seiner 14 Assists 1:35 Minuten vor Ende Kyle Korver an der Dreierlinie bediente. Der Routinier versenkte trocken von Downtown und glich zum 113:113 aus. Wizards-Star John Wall sollte sein Team zwar noch einmal in Führung bringen, es waren jedoch die letzten Punkte für die Wizards in dieser Partie.

So stark die Cavaliers das Spiel beendeten, so furios starteten sie auch: 39:26 lagen sie nach dem ersten Viertel vorne. Danach spielte aber (fast) nur noch Washington. 28:20 und 36:23 gingen die nächsten beiden Viertel an die Wizards. Dann leitete eben James nach dem 17-Punkte-Rückstand noch den Comeback-Sieg ein.

James mit 14 Assists

Neben James, der nur knapp am Triple Double (33 Punkte, 14 Assists, neun Rebounds) vorbeischrammte, überzeugten bei den Cavaliers Jeff Green (21 Punkte), Kevin Love (16) und Korver (13).

Für die Wizards punkteten alle Starter zweistellig. Topscorer war John Wall, der neben 28 Punkten auch noch 14 Assists auflegte.