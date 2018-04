Die Chancen der Dallas Mavericks auf eine gute Position im NBA-Draft 2018 sind gestiegen. Die Texaner gewannen per Los den dritten Platz in der Lottery (Auslosung der Draft-Reihenfolge, Anm. d. Red.) und haben nun eine Chance von 13,8 Prozent auf den Nummer-1-Pick.

Die Mavs um Superstar Dirk Nowitzki und Dennis Schröder Atlanta Hawks hatten mit 24 Siegen und 58 Niederlagen die identische Bilanz nach der regulären Saison.

Die Draft-Lottery findet am 15. Mai statt. Der Draft selbst steigt am 21. Juni im Barclays Center in New York.

Die Reihenfolge der Draft-Lottery:

1. Phoenix Suns

2. Memphis Grizzlies

3. Dallas Mavericks

4. Atlanta Hawks

5. Orlando Magic

6. Chicago Bulls

7. Sacramento Kings

8. Cleveland Cavaliers

9. New York Knicks

10. Los Angeles Lakers

11. Charlotte Hornets

12. Detroit Pistons

13. Los Angeles Clippers

14. Denver Nuggets