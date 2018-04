Der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber hat mit den Dallas Mavericks die Siegesserie der Philadelphia 76ers in der NBA nicht stoppen können. Im vorletzten Hauptrundenspiel unterlagen die Texaner 97:109. Für die 76er war es bereits der 14. Sieg in Serie, eine solche Serie hatte die Franchise zuletzt vor 25 Jahren in der Ära von Julius Erving hingelegt.

Rookie Kleber gelang mit elf Punkten und zehn Rebounds ein so genanntes Double-Double. Es war das erste seiner NBA-Karriere. Am Dienstag endet die enttäuschende Saison für Dallas mit einem Heimspiel gegen die Phoenix Suns. Der frühere Meister ist bereits seit Wochen aus dem Play-off-Rennen, für Superstar Dirk Nowitzki war die Spielzeit in der vergangenen Woche nach einer Knöchel-OP vorzeitig zu Ende gegangen.

Während im Osten die acht Playoff-Plätze bereits vergeben sind, ist die Lage im Westen noch weitgehend offen. Neben den Houston Rockets, Meister Golden State Warriors und den Portland Trail Blazers haben sich nun die Utah Jazz als viertes Team durch ein 112:97 gegen die Los Angeles Lakers eines der begehrten acht Tickets gesichert.

