Anzeige

NBA: Moritz Wagner meldet sich zum Draft 2018 an Wagner meldet sich zum NBA Draft an / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Moritz Wagner erreichte mit den Michigan Wolverines das Finale der College-Meisterschaft © Getty Images

Moritz Wagner will in diesem Jahr den Sprung in die NBA schaffen. Der Star der Michigan Wolverines engagiert einen Manager und meldet sich zum Draft 2018 an.