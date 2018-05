Das deutsche Basketball-Talent Moritz Wagner hat sich während des Draft-Combine zu seinen Zielen in der NBA geäußert.

Der 21-Jährige traf sich während der Veranstaltung mit vielen Trainer und Funktionären – und auch mit NBA-Legende Magic Johnson, dem Präsidenten der Los Angeles Lakers. "Ich liebe diese Interviews, ich habe eine Menge Spaß", sagte der Deutsche über den Prozess.

Wo er am Ende landet, darüber macht Wagner sich keine Sorgen. Er gilt als Kandidat für einen späten Erstrundenpick. "Ich glaube, es gibt keine Ungewissheit für mich, also gibt es auch keine Fragen, die ich stellen muss", so der ehemalige Michigan-Student.

"Es gibt nichts, weswegen ich unsicher sein muss, wenn ich nachts einschlafe." Er will die Situation "einfach genießen, ein Lächeln im Gesicht haben und ich selbst sein".

Wagner spricht über Stärken

Grund zur Sorge hat Wagner wirklich wenig: Er misst 2,11 Meter und wiegt 109 Kilo, die körperlichen Voraussetzung für die NBA bringt er mit. Angesprochen auf eine mögliche Position, wollte der deutsche Basketballer sich aber nicht festlegen. "Heutzutage gibt es keine richtigen Positionen mehr", findet Wagner, "Power Forward oder Center sind dasselbe."

Er selbst sieht sich als "Big Guy, der werfen kann". Wagner hat auch klare Vorstellungen von seinen Stärken. "Ich glaube, ich kann das Feld sehr gut breit machen. Wir sehen in der NBA zunehmend", erklärte Wagner, "dass die Spieler sich nicht auf Post-Ups beschränken. Ich bin zuversichtlich, dass ich beides ein bisschen kann und so die Abwehr auseinanderziehen kann."

Teams sprechen Schwächen an

Die Teams haben in den Vorstellungsrunden seinen Fortschritt im vergangenen Jahr angesprochen, aber auch auf seine Schwächen hingewiesen. "Ich muss in der Abwehr konstanter werden", so Wagner.

"Es gibt Spiele, in denen ich ein überdurchschnittlicher Verteidiger bin – allerdings nicht konstant genug." Auch "emotionale Stabilität" sei ein Thema gewesen.

Der NBA-Draft findet am 21. Juni im Barclays Center in Brooklyn, New York statt. 60 Nachwuchsspieler aus der Collegeliga NCAA und dem Ausland werden von den 30 NBA-Teams gewählt.