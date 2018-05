Beide Conference Finals gehen in die Verlängerung. Auch in den Western Finals kommt es zwischen den Houston Rockets und den Golden State Warriors zum alles entscheidenden siebten Spiel im Kampf um den Einzug ins NBA-Finale. Die Warriors zeigten in Spiel sechs eine starke Leistung und besiegten die in der best-of-seven-Serie mit 3:2 in Führung liegenden Houston Rockets deutlich mit 115:86.

Bereits vor der Partie bemühten sich die Warriors, optimistisch und unaufgeregt in das wichtige Spiel zu gehen, standen sie doch schon fast mit dem Rücken zur Wand. "Ich denke, wir sind in einer guten Situation", sagte Steve Kerr selbstbewusst nach der bitteren Niederlage in Spiel fünf. Und er sollte recht behalten. (Die NBA-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 US )

Nachdem beine Mannschaft nicht auf den vollen Kader setzen konnten - bei den Warriors fehlte Andre Iguodala und bei den Rockets wurde Chris Paul (Oberschenkel) von Eric Gorden vertreten - fanden die Gäste jedoch anfangs besser ins Spiel. Besonders Gorden zeigte keine Nerven und erzielte in der Anfangsphase bereits acht Punkte. Die Rockets führten mit 39:22 zur ersten Viertelpause.

Warriors finden immer besser ins Spiel

Im zweiten Viertel fanden dann die Warriors immer besser ins Spiel, auch weil Kevin Durant zu seiner Stärke fand. Zur Halbzeit lagen sie dennoch noch mit zehn Zählern (51:61) zurück.

Wie in den vergangenen Partien schon öfter angedeuetet zeigten die Warriors auch in diesem Spiel ihre beste Leistung direkt nach der Halbzeit. Nach nur knapp einenhalb Minuten verkürzten sie den Rückstand und kamen auf zwei Punkte ran.

Alle Highlights aus der NBA gibt es ab sofort wöchentlich in "Fastbreak - Dein NBA Week Pass" - Das einzige NBA-Magazin im deutschen Fernsehen

Da half auch die Auszeit von Rockets-Coach Mike D'Antoni wenig. Curry brachte die Dubs in Führung. Das Spiel entwickelte sicher immer mehr zu einem klasse Duell auf Augenhöhe.

Im letzten Viertel gelingt Warriors vorne alles

Das dritte Viertel ging mit 33:16 an die Warriors. Mit dieser 84:77-Führung im Rücken zeigten sich sie sich dann selbstbewusst und nervenstark im letzten Durchgang. Ihnen gelang vorne so gut wie alles und gewannen verdient mit 115:86.

(DAZN zeigt die NBA live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

Auf der Seite der Warriors zeigten sich Klay Thompson mit 35 Punkten, Stephen Curry mit 29 und Durant mit 23 Punkten als Topscorer ihres Teams. Bei den Rockets überzeugten wieder einmal Harden mit 32 Punkten und Gordon mit 19 Zählern.

Die Entscheidung fällt in der Nacht auf Dienstag im siebten und entscheidenden Halbfinale in Houston.