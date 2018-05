LeBron James von den Cleveland Cavaliers und James Harden von den Houston Rockets sind einstimmig in die Mannschaft des Jahres der NBA gewählt worden.

Beide Namen standen auf allen 100 Stimmzetteln der Journalisten, die über das sogenannte "All-NBA-Team" entscheiden. Für James war es bereits die zwölfte Nominierung seiner Karriere, damit hält er nun alleinig den Rekord vor Kobe Bryant und Karl Malone (je 11).

In die aus zwei Forwards, einem Center und zwei Guards bestehende Mannschaft wurden zudem Kevin Durant von den Golden State Warriors, Anthony Davis von den New Orleans Pelicans und Damian Lillard von den Portland Trail Blazers gewählt (Die NBA-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 US ).

James, Harden und Davis sind auch für die diesjährige Wahl zum wertvollsten Spieler der Liga ("MVP") nominiert.