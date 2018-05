Die Golden State Warriors können in den Playoffs der NBA (LIVE im TV auf SPORT1 US) wohl wieder auf Basketball-Superstar Stephen Curry zurückgreifen.

"Er fühlt sich gut. Ich wäre sehr überrascht, wenn er nicht spielen würde", sagte Trainer Steve Kerr vor dem zweiten Viertelfinalspiel in der Nacht zum Mittwoch gegen die New Orleans Pelicans und bezeichnete Currys Comeback als "wahrscheinlich".

Der 30-jährige Curry hatte sich am 23. März eine Sehnenzerrung im rechten Knie zugezogen und war seitdem nicht mehr zum Einsatz gekommen. Die Warriors führen nach einem 123:101 in der Best-of-Seven-Serie mit 1:0. Die endgültige Entscheidung über einen Einsatz soll erst kurz vor Spielbeginn fallen. (So steht es in den NBA-Playoffs)