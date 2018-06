Der denkwürdige Auftritt von J.R. Smith in Spiel eins der NBA-Finals ist auch eine Partie später noch lange nicht vergessen.

Der Shooting Guard der Cleveland Cavaliers war diesmal bei der 103:122-Niederlage gegen die Golden State Warriors zwar nicht spielentscheidend, aber dennoch in aller Munde. Schon beim Einlauf in die Oracle Arena wurde er mit stehenden Ovationen gefeiert - von den Heim-Fans des Gegners wohlgemerkt.

Im ersten Spiel der best-of-seven-Serie hatte Smith in den Schluss-Sekunden - fälschlicherweise in der Annahme, dass sein Team vorne liegt - den Ball vom Korb weg gedribbelt anstatt zu werfen. In der folgenden Overtime mussten sich die Cavs klar geschlagen geben.

LeBron fassungslos! Wie kann man so den Sieg herschenken!?

In der Arena der Warriors war er daher einer der beliebtesten Spieler. Bei einem Freiwurf wurde der 32-Jährige mit MVP-Sprechchören bedacht - der Wurf verfehlte sein Ziel.

J.R. Smith: Ein NBA-Star zum Kopfschütteln

Angesprochen auf die Fans erklärte Smith nach dem Spiel: "Ich war schon immer eine Person, die die Fans gerne angesprochen oder geärgert haben. Ich mag das. Das ist mir deutlich lieber, als von ihnen ignoriert zu werden. Ich weiß das zu schätzen."

Smith brachte es in Spiel zwei auf fünf Punkte, einen Rebound und zwei Assists.