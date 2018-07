Nun ist es endlich offiziell - LeBron James schließt sich den Los Angeles Lakers an.

Auch wenn der Wechsel bereits beschlossene Sache war, am Montagabend wurde der Deal mit der Unterschrift des Superstars besiegelt. Die Berateragentur des 33-Jährigen twitterte ein Bild von der Vertragsunterzeichnung.

Zusammen mit seinem Agenten Rich Paul (l.) und dem General Manager der Lakers, Rob Pelinka, zeigte sich ein überglücklicher LeBron James mit seinem neuen Vertrag. 153,3 Millionen US-Dollar kassiert der Small Forward in den nächsten vier Jahren.

Mit dem Tweet zur Vertragsunterzeichnung geht James den selben Weg, wie bei der Verkündung seines Wechsels. Bereits da kam der Twitter-Account der Klutch Sports Group zum Einsatz.

LeBron "bester Spieler der Welt"

Auch die Los Angeles Lakers veröffentlichten ein Statement. Präsident Magic Johnson sprach davon, dass LeBron "ganz besonders" sei und der "beste Spieler der Welt".

"Er liebt es sich zu messen und er ist ein toller Anführer, der immer gewinnen möchte, und sicherstellen will, dass seine Teamkollegen erfolgreich sind", so der Lakers-Präsident. Jeder Spieler im Team freue sich darauf, mit einem Spieler zusammenarbeiten zu können, der bereits neun Mal in den NBA-Finals stand.

Damit komme man dem Ziel, die Lakers in die Playoffs und in die Finals zu führen, einen großen Schritt näher.