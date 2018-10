Die besten Dreierschützen in einem Spiel zum Durchklicken:

Klay Thompson von den Golden State Warriors hat einen NBA-Rekord aufgestellt.

Der Shooting Guard traf beim 149:124-Sieg der Warriors gegen die Chicago Bulls 14 Dreier - und das in nur 27 Minuten. Insgesamt erzielte er 52 Punkte.

ANZEIGE: Jetzt die neuesten NBA-Fanartikel kaufen - hier geht es zum Shop

Damit toppte Thompson Teamkollege Stephen Curry, der bislang die Liga-Bestmarke inne hatte. Thompson traf seinen rekordbrechenden Dreier sogar bereits fünf Minuten vor Ende des dritten Viertels. Die "Splash Brothers" haben in ihrer Karriere bereits häufiger Feuer gefangen.

Rekord! Thompsons unfassbare Dreier-Show im Video

Doch in der Liste der Spieler mit den meisten Dreiertreffern in einem Spiel tauchen auch überraschende Namen auf. SPORT1 zeigt die Spieler, die mehr als zehn Mal in einer Partie aus der Distanz getroffen haben.