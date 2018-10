Superstar LeBron James hat Dirk Nowitzki in der ewigen Scorerliste der NBA als Nummer sechs abgelöst und großen Respekt vom Würzburger geerntet. Der Star der Los Angeles Lakers gab die Komplimente zurück.

Dirk Nowitzki sparte nicht mit warmen Worten. Voller Respekt verneigte sich der Würzburger vor LeBron James, als er den sechsten Platz in der ewigen NBA-Scorerliste an ihn verloren hatte. "Wenn er so weitermacht, kann er Kareem überholen", sagte Nowitzki dem TV-Sender ESPN.

Kareem Abdul-Jabbar steht seit seinem Karriere-Ende vor fast 30 Jahren mit 38.387 Punkten als Nummer eins im Ranking der besten Basketballer - das muss nicht ewig so bleiben.

James (33) kam beim 106:110 seiner Los Angeles Lakers bei den San Antonio Spurs auf 35 Punkte und schraubte sein Konto auf 31.202 hoch. Nowitzki (40), der wegen einer hartnäckigen Fußverletzung noch kein Saisonspiel für die Dallas Mavericks absolviert hat, ist mit seinen 31.187 Punkten nun Siebter. Zwischen Abdul-Jabbar (71) und James stehen die Legenden Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292) und Wilt Chamberlain (31.419).

Nowitzki: "Chance gegen Kareem"

"Wenn er gesund bleibt, hat er eine Chance gegen Kareem", sagte Nowitzki: "Seine Zahlen sind unglaublich. Er scheint nicht nachzulassen." Für James war der Sprung auf die neue Position eine Ehre, er gab die Komplimente an den großen Deutschen zurück. "Dirk war immer einer meiner Lieblingsspieler", betonte der dreimalige NBA-Champion.

James hat in seiner Karriere im Schnitt 27,2 Punkte pro Spiel erzielt. Macht er so weiter, steht er Ende dieser Saison - mögliche Verletzungen ausgeklammert - ungefähr bei 33.200 Punkten. Der Ausnahmespieler aus Akron/Ohio muss also mindestens bis 2022 spielen, um Abdul-Jabbar zu überholen. Unrealistisch ist das nicht - Nowitzki wurde im Sommer 40 und rennt noch immer dem Ball hinterher.

Dass er gegen James, der am Samstag sein 432. Spiel mit 30 oder mehr Punkten ablieferte, realistisch gesehen nicht mehr zurückschlagen kann, weiß Nowitzki. Das Verhältnis untereinander ist eher oberflächlich. "Wenn wir uns sehen, sagen wir 'Hi' und so, gratulieren uns. Es gibt gegenseitigen Respekt", sagte Nowitzki. Viel mehr sei da nicht, James gehöre aber auf jeden Fall zu den "Größten aller Zeiten".

James macht sich über Nowitzki lustig

Dass sich James mit seinem damaligen Teamkollegen Dwyane Wade beim NBA-Finale 2011 zwischen Miami Heat und Dallas über Nowitzki lustig gemacht hatte, ist längst vergessen. Das Verhalten der beiden Gegner sei aber kindisch und respektlos gewesen. Nowitzki plagte eine Grippe, nach ihrem Training verließen James und Wade hustend die Halle. Sollte heißen: Der tut doch nur so. "Ich habe nie etwas vorgetäuscht. Das muss ich nicht", sagte Nowitzki: "Wenn ich spielen kann, spiele ich." Das tat er in besagtem Jahr - und holte den Titel.

Heute kann er nicht mehr mit dem "King" mithalten. Vom nächsten Titel sind jedoch beide weit entfernt. Trotz seiner starken Vorstellung konnte James die vierte Niederlage im sechsten Saisonspiel mit seinem neuen Klub nicht verhindern. Die Lakers sind im Westen Elfter unter 15 Teams. Im ewigen Ranking der Werfer sieht es für James besser aus.

Theis glänzt für Boston

Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis zeigte am Samstag im Trikot der Boston Celtics seine bislang beste Saisonleistung. Beim 109:89 bei den Detroit Pistons kam der 26-Jährige in 19 Minuten auf 17 Punkte und acht Rebounds. Rekordmeister Boston ist im Osten mit vier Siegen aus sechs Spielen Fünfter.