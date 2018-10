Die stärkste Basketball-Liga der Welt startet in die erste Woche.

In der Nacht zu Mittwoch ging die NBA-Saison in die neue Runde. SPORT1 überträgt ausgewählte Top-Spiele LIVE im TV auf SPORT1 US und im LIVESTREAM.

Die Warriors peilen nach zwei Titeln in Folge das Triple an - wer kann der Über-Franchise gefährlich werden? Vermutlich sind es in erster Linie die Houston Rockets und die Boston Celtics.

Mit Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber (beide Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Daniel Theis (Boston Celtics), Moritz Wagner und Isaac Bonga (beide Los Angeles Lakers) sowie Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) stehen auch sieben deutsche Profis in der NBA unter Vertrag.

Die Topspiele und Partien der Deutschen der ersten Woche in der NBA - ausgewählte Duelle LIVE im TV auf SPORT1 US:

Montag, 22. Oktober:

Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings (1 Uhr)

Denver Nuggets - Golden State Warriors (2 Uhr)

Los Angeles Clippers - Houston Rockets (3 Uhr)