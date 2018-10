Die Oklahoma City Thunder finden nach ihrem Fehlstart in die NBA mit vier Niederlagen in Folge allmählich in die Spur. Gegen die Los Angeles Clippers gelang dem Playoff-Kandidaten in der Western Conference der zweite Sieg in Folge.

Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder musste sich beim 128:110 mit der Rolle als Back-Up für Superstar Russell Westbrook begnügen. Hinter dem MVP von 2017 kam der Braunschweiger auf 25 Minuten Einsatzzeit, in der er 15 Punkte erzielte.

Der von einer Knie-Verletzung wieder genesene Westbrook trug die City Thunder zusammen mit Co-Star Paul George zum Sieg. Beide erzielten jeweils 32 Punkte. "Brodie" sammelte außerdem acht Assists, George machte mit zwölf Rebounds sein Double-Double perfekt.

Auch Center Steve Adams hatte am Ende zweistellige Werte in zwei Kategorien (18 Punkte, zehn Rebounds) auf dem Konto.

Durch den zweiten Sieg in Folge nähert sich OKC in der noch nicht allzu aussagekräftigen Tabelle der Western Conference langsam den Playoff-Plätzen. Die Clippers stehen mit vier Siegen und drei Niederlagen noch knapp vor Westbrook, Schröder und Co.

