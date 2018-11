Die Dallas Mavericks kommen in der NBA immer besser in Fahrt. Das Team um den verletzten Superstar Dirk Nowitzki sorgte in seinem 14. Saisonspiel bei ihrem dritten Sieg in Serie für Furore.

Die Mavs deklassierten die Utah Jazz in eigener Halle mit 118:68. Die überragende Defensive der Texaner ließ dabei in der zweiten Halbzeit nur 22 Punkte für den Gegner zu und stellte damit einen neuen Franchise-Rekord auf.

Für die Jazz, die im dritten Viertel 13 und im vierten lediglich neun Punkte zu Stande brachten, war es die höchste Niederlage seit 1979.

Bester Werfer der Mavericks war Forward Harrison Barnes mit 19 Punkten. Super-Rookie Luka Doncic blieb mit 13 Punkten, sechs Rebounds und zwei Assists vergleichsweise blass.

Kleber glänzt unter dem Korb

Maxi Kleber verbuchte in 21 Minuten Spielzeit vier Zähler und starke sieben Rebounds.

Utah kam als Team auf eine Wurfquote von 31,3 Prozent. Nur drei Spieler punkteten zweistellig: Ricky Rubio (11), Rudi Gobert (10) und Donavan Mitchell (10).

Für Dallas war es der sechste Sieg im 14. Spiel. Damit rangieren sie in der Western Conference auf Platz 13. (Tabellen der NBA)