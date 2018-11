Starke Leistung von Dennis Schröder im Trikot der Oklahoma City Thunder. Der Deutsche kam beim 122:116-Sieg gegen die New Orleans Pelicans zwar nur von der Bank, brachte es in 24 Minuten Spielzeit aber auf 22 Punkte (16 davon in der zweiten Halbzeit), drei Rebounds und zwei Assists. Saisonbestleistung für den 25-Jährigen!

Hinter Paul George (23 Zähler) war Schröder der zweitbeste Werfer im OKC-Trikot. Aufseiten der Pelicans überragte Julius Randle mit 26 Punkten - auch Jrue Holiday (22 Zähler) und Anthony Davis (20 Zähler) knackten die 20-Punkte-Marke.

In der Chesapeake Energy Arena in Oklahoma City entwickelte sich eine spannende Begegnung. Zur Halbzeitpause lagen die Thunder noch mit einem Punkt in Rückstand, doch mit Beginn des dritten Viertels drehten die Hausherren so richtig auf.

Mit 38:23 nahmen die OKC-Stars den Pelicans das dritte Viertel ab, der Verlust des letzten Viertels fiel deshalb nicht mehr so sehr ins Gewicht.

Westbrook verletzt sich

Nach vier Pleiten zu Beginn durften sich die Thunder mit dem Sieg gegen New Orleans bereits über den fünften Erfolg in Serie freuen. Die Freude über den Sieg wurde allerdings getrübt von der Verletzung von Russell Westbrook.

Der Superstar der Thunder kam nach einem Rebound-Versuch unglücklich auf dem Fuß von Gegenspieler Anthony Davis auf und verstauchte sich den linken Knöchel. Anschließend humpelte der 29-Jährige in die Kabine und kam nicht mehr zurück. Westbrook hatte wegen einer Knieverletzung die gesamte Vorbereitung verpasst. Sollte er erneut ausfallen, könnte Schröder seinen Platz in der Startformation übernehmen.

"Ich habe aggressiv gespielt und versucht, meinen Teamkollegen zu helfen. Ich habe Druck auf den Korb gemacht, besonders als Russell draußen war", sagte Schröder nach der Partie: "Ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben." Dennoch müsse man bei OKC "bescheiden sein und von Spiel zu Spiel schauen."

In der Western Conference liegen die Thunder auf Rang sieben, die Pelicans rangieren derzeit auf Platz zwölf.