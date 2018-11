NBA: Golden State Warriors mit Fan-Abzocke bei neuen Tickets

Die Golden State Warriors sind aktuell das Nonplusultra in der NBA und dementsprechend beliebt bei den Fans weltweit.

Kein Wunder, dass Dauerkarten auf Jahre hinaus ausverkauft sind. 44.000 Menschen stehen allein auf der Warteliste für ein Saisonticket beim Team aus der Bay Area.

Nun ermöglichen die Warriors weiteren 200 Fans zumindest den Zutritt zur Oracle Arena. Für 100 Dollar im Monat können sich Interessierte ein Ticket kaufen, dass ihnen den Zutritt zur Warriors-Spielstätte ermöglicht. Allerdings gilt dieses Ticket nur bis April, sodass Ticketbesitzer die Playoffs nicht vor Ort erleben können.

Warriors rechtfertigen Tickets

Jedoch haben sie keinen Anspruch auf einen Sitzplatz und dürfen sich nicht im Innenraum der Arena aufhalten. Sie können die Partie nur in einer der Bars und Restaurants im Außenring per Monitor verfolgen, statt Steph Curry und Co. nur wenige Meter entfernt live spielen zu sehen.

"Mit dem hohen Interesse an den Warriors-Spielen, wurde diese Möglichkeit kreiert, um mehr Fans das Erlebnis in der Oracle Arena zu ermöglichen" rechtfertigte eine Offizielle der Warriors bei der BBC diese Maßnahme.

Die Anhänger des Teams aus Kalifornien sehen das naturgemäß anders und kritisieren das Team für diese neue Aktion scharf.

In der Vergangenheit hatten bereits einige andere Teams Tickets ohne Sitzplatz angeboten, doch dort durften die Anhänger zumindest den Innenraum betreten.