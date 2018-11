Einmal mehr avancierte LeBron James zum Matchwinner bei den Los Angeles Lakers.

Bei den Miami Heat hat sich das Team um Superstar James mit 113:97 durchgesetzt. Der Forward brillierte gegen sein Ex-Team mit einer 51-Punkte-Gala und warf die Lakers quasi im Alleingang zum Sieg. Damit war James der mit Abstand beste Werfer der Partie und steuerte zudem acht Rebounds und drei Assists bei.

Unterstützung bekam er von seinem Kollegen Kentavious Caldwell-Pope, der auf 19 Punkte und vier Rebounds kam. Bester Werfer der Heat war Wayne Ellington mit ebenfalls 19 Punkten, zwei Rebounds und einem Assist.

LeBron brilliert mit 51-Punkte-Gala

Angeführt vom starken James fand Los Angeles den besseren Start ins Spiel. Bereits nach zwölf Minuten stand eine komfortable 34:21-Führung für die Gäste auf der Anzeige. Der 33-Jährige Lakers-Star hatte zu diesem Zeitpunkt schon 19 Punkte auf dem Konto. Zwar starteten die Heat immer wieder kleinere Versuche zur Aufholjagd, der Gala-Show von James hatten sie letztlich aber nichts entgegenzusetzen.

Der Deutsche Moritz Wagner kam nach seinem Debüt für die Lakers gegen die Orlando Magic nicht zum Einsatz. Die Los Angeles Lakers stehen aktuell auf Rang sieben der Western Conference. (Tabellen der NBA)

LeBron, der vier Jahre lang das Miami-Trikot trug, wurde von den Heat-Fans in der American Airlines Arena mit Applaus empfangen. Der King freute sich über seine Rückkehr: "Es ist immer großartig, hier zu sein. Wir hatten ein paar nicht so gute Zeiten und wir hatten tolle Zeiten. Ich habe viel Respekt und eine Menge Liebe für die Leute in Miami und vor allem für die Menschen, die hier arbeiten."