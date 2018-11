Die Erfolgsserie der Los Angeles Lakers ist gerissen.

Gegen die Orlando Magic verlor das Team um Superstar LeBron James nach drei Siegen in Folge mit 104:108. Trotz einer starken Aufholjagd im Schlussviertel und 24 Punkten, vier Rebounds und sieben Assists von James reichte es für die Lakers nicht zum Sieg.

Vor allem Orlandos Nikola Vucevic, der mit einem Double-Double glänzte, konnte die Franchise aus Los Angeles nicht stoppen. Mit 31 Punkten, 15 Rebounds und sieben Assists war der Center der herausragende Akteur der Partie.

Der bessere Start in das Duell gelang eigentlich den Lakers, die früh mit 10 Zählern in Führung gingen. Doch bereits bis zur Halbzeitpause egalisierten die Gäste den Vorsprung von LeBron und Co. bis auf einen Punkt. Die Hausherren leisteten sich in dieser Phase zu viele Turnover: In den ersten 24 Minuten waren es bereits 15 Stück.

Vucevic glänzt mit Double-Double

Angetrieben von einem starken Vucevic liefen die Magic nach der Pause richtig heiß und erspielten sich einen 15-Punkte-Vorsprung. Aber die Lakers gaben noch nicht auf und starteten zur Aufholjagd. Das starke Comeback der Lakers im letzten Durchgang wurde nicht belohnt: Zwar sorgte King James knapp zwei Minuten vor dem Ende noch für den Ausgleich, am Ende reichte es aber nicht ganz.

Die Lakers belegen nach der Niederlage den siebten Rang in der Western Conference.