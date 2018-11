Die stärkste Basketball-Liga der Welt ist mitten in der fünften Woche.

Der große NBA-Favorit und Titelverteidiger muss aktuell auf Steph Curry verzichten. Der Superstar plagt sich mit einer Leistenverletzung rum. Gegen die Clippers setzte es am Montag eine Overtime-Pleite, auch gegen Atlanta wird Curry fehlen. Ohne den besten Dreierschützen, den die NBA jemals gesehen hat, gewannen die Warriors nur 39 von 99 Partien in der regulären Saison. Der Vorsprung in der Western Conference vor Portland und Denver ist minimal. (Die Tabellen der NBA)

In der Nacht auf Donnerstag gibt es dann das mit Spannung erwartete Debnüt von All-Star Jimmy Butler bei den Philadelphia 76ers. Nach seinem Trade aus Minnesota wird Butler bei den Orlando Magic erstmals an der Seite von Ben Simmons und Joel Embiid auflaufen.

Daniel Theis fehlt dagegen den Boston Celtics weiterhin verletzt. Der Deutsche laboriert immer noch an einem leichten Riss der Plantarfaszie. Dirk Nowitzki arbeitet weiter auf sein Saisondebüt für die Mavericks hin.

DAZN überträgt regelmäßig Top-Spiele und Partien mit deutscher Beteiligung LIVE. Alle Partien können mit dem League Pass der NBA verfolgt werden.

Mit Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber (beide Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Daniel Theis (Boston Celtics), Moritz Wagner und Isaac Bonga (beide Los Angeles Lakers) sowie Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) stehen derzeit sieben deutsche Profis in der NBA unter Vertrag.

Die Topspiele und Partien der Deutschen der fünften Woche in der NBA:

Dienstag, 13. November (Nacht auf Mittwoch):

Denver Nuggets - Houston Rockets (3 Uhr)

Golden State Warriors - Atlanta Hawks (4.30 Uhr)

Mittwoch, 14. November (Nacht auf Donnerstag):

Orlando Magic - Philadelphia 76ers (1 Uhr, Jimmy Butlers Debüt)

Boston Celtics - Chicago Bulls (1.30 Uhr)

Milwaukee Bucks - Memphis Grizzlies (2 Uhr)

Dallas Mavericks - Utah Jazz (2.30 Uhr)

Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers (4.30 Uhr)

Donnerstag, 15. November (Nacht auf Freitag):

Houston Rockets - Golden State Warriors (2 Uhr)

Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs (4.30 Uhr)

Freitag, 16. November (Nacht auf Samstag):

Boston Celtics - Toronto Raptors (1 Uhr)

Philadelphia 76ers - Utah Jazz (1 Uhr)

Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers (2 Uhr)

Samstag, 17. November (Nacht auf Sonntag):

Orlando Magic - Los angeles Lakers (1 Uhr)

Boston Celtics - Utah Jazz (1.30 Uhr)

Dallas Mavericks - Golden State Warriors (2.30 Uhr)

Sonntag, 18. November:

Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies (21.30 Uhr)

Miami Heat - Los Angeles Lakers (0 Uhr)

San Antonio Spurs - Golden State Warriors (1 Uhr)