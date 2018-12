Die Dallas Mavericks haben in der NBA gegen die Golden State Warriors einen Coup verpasst.

Das Team um Dirk Nowitzki und Luka Doncic verlor beim Titelverteidiger mit 116:120.

Für die Mavs war es die fünfte Pleite in Serie. Mit Nowitzki auf dem Feld ist Dallas noch ohne Sieg.

Der Würzburger erzielte drei Punkte in zwölf Minuten, so viel hatte Nowitzki bislang in dieser Saison noch nicht gespielt.

Bester Werfer der Mavs war Wesley Matthews mit 25 Punkten, Doncic kam auf 19 Zähler. DeAndre Jordan beeindruckte mit 23 Rebounds.

Bei den Warriros glänzten Kevin Durant (29 Zähler, 12 Rebounds, 8 Assists), Stephen Curry (22/5/5) und Bankspieler Jonas Jerebko (23/6/3).

Dank einer Aufholjagd kam Dallas nach einem Sprungwurf von Harrison Barnes bei noch 1:20 Minuten Restspielzeit auf zwei Punkte heran, doch am Ende brachte Golden State den Sieg über die Zeit.

Leichte Sorgen machen sich die Mavericks um Doncic. Das Rookie-Wunderkind musste im dritten Viertel nach einem harten Fall in die Kabine, um sich behandeln zu lassen, nachdem er zunächst zwei Minuten weitergespielt hatte. Im vierten Viertel kehrte er nochmal zurück, doch in den finalen Minuten blieb Doncic auf der Bank.

Nach der Partie war seinen Hüfte dick in Eis eingepackt. "Wir werden sehen, wie es morgen ist und ob ich spielen kann", sagte Doncic. Dallas trifft in der Nacht von Sonntag auf Montag auf die Portland Trail Blazers.

Vor seinem Crash hatte Doncic die Warriors mit 14 Punkten im ersten Viertel beeindruckt.