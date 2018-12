Die Los Angeles Lakers haben in der NBA die Phoenix Suns mit 120:96 (61:46) aus der Halle geschossen.

Nach einem verkorksten Anfangsviertel, das die Gäste mit 31:21 für sich entschieden, drehten die Lakers auf. Besonders das zweite Viertel (40:15) war eine Demonstration der Stärke. LeBron James glänzte mit 22 Punkten, acht Assists und sechs Rebounds. Bester Werfer war Kyle Kuzma mit 23 Zählern.

Moritz Wagner traf im vierten Viertel für L.A. zwei Freiwürfe – es waren die ersten NBA-Punkte für den deutschen Big Man. Aus dem Feld ließ er in seinen zehn Minuten drei weitere Treffer für insgesamt zehn Punkte folgen, darunter zwei Dreier. Allerdings war seine Quote mit 3-8 ausbaufähig. Drei Rebounds, ein Assist und ein Steal (ebenfalls Premiere), aber auch zwei Ballverluste und vier Fouls standen am Ende ebenfalls auf dem Statistikbogen.

Nach seinem ersten verwandelten Freiwurf wurde Wagner von der Bank gefeiert. Neben Tyson Chandler und JaVale McGee war auch LeBron James die Freude sichtlich anzumerken. Auf seine Dreier reagierte Wagner mit Jubelposen, Mitspieler und Fans waren begeistert.

Für die Suns war der Abend doppelt bitter. Neben der Pleite musste Phoenix die Verletzung von Star-Guard Devin Booker verkraften.

Die Lakers stehen mit 14 Siegen und neun Niederlagen auf Rang sechs der Western Conference. Phoenix (4-19) bleibt abgeschlagenes Schlusslicht im Westen (Zur Tabelle der NBA).