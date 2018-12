Die Dallas Mavericks haben ihren Aufwärtstrend in der NBA bestätigt und problemlos den vierten Sieg in den letzten fünf NBA-Spielen eingefahren.

Beim 101:76 gegen die Orlando Magic führten die Texaner von Beginn an - auch wenn Super-Rookie Luka Doncic nicht gerade seinen besten Tag erwischte. Der 19-Jährige traf nur zwei seiner elf Würfe aus dem Feld, blieb am Ende bei sieben Punkten.

Doch selbst bei kaltem Händchen stellt sich der Slowene stets in den Dienst der Mannschaft. Mit elf Rebounds und neun Assists hatte er dennoch entscheidenden Anteil am 14. Saisonsieg der Mavericks.

Topscorer des Meisters von 2011 war Harrison Barnes mit 19 Punkten. Nationalspieler Maxi Kleber kam in 14 Minuten Einsatzzeit auf zwei Punkte und drei Rebounds.

Bei Orlando fand kaum ein Akteur zu Normalform, auch weil Dallas die gesamte Spielzeit über unangenehm verteidigte. Jonathan Simmons war mit 18 Punkten am Ende Topscorer der Gäste. Nikola Vucevic griff sich 16 Rebounds.

Durch den 12. Heimsieg der Saison, den zehnten in Folge, verteidigen die Mavericks den achten und letzten Playoff-Platz in der Western Conference. Orlando steht in der Eastern Conference mit zwölf Siegen und 15 Niederlagen auf dem neunten Platz.