Die Dallas Mavericks haben im Schlussviertel eine Führung gegen die Los Angeles Clippers noch aus der Hand gegeben.

Fünf Minuten vor dem Ende brachte der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber, der nach einer Verletzung am Zeh sein Comeback feierte, die Texaner nach einer starken Aufholjagd mit 109:104 in Führung. Doch danach ging den Gästen die Luft aus.

Die Clippers übernahmen in der Schlussphase wieder das Ruder, legten einen 15:2-Lauf hin und beendeten am Ende mit einem 125:121-Heimsieg ihre Negativserie von zuletzt vier Niederlagen in Folge.

ANZEIGE: DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben

Jordan kontrolliert die Bretter

Beim Wiedersehen mit seinen alten Teamkollegen sammelte Mavs-Center DeAndre Jordan sage und schreibe 22 Rebounds ein. Während des ersten Timeouts des Spiels spielten die Hausherren ein Tribute-Video für ihren ehemaligen Leistungsträger ein, in dem sie sich für dessen neun Saisons bei den Clippers bedankten.

"Wenn du an die LA Clippers denkst, denkst du an DeAndre Jordan", honorierte Coach Doc Rivers Jordans Vermächtnis.

Super-Rookie Luka Doncic war wieder einmal Dallas' Topscorer, stellte mit 32 Punkten sogar einen neuen Karrierebestwert für seine Zeit in der NBA auf. Mit einem sehenswerten Dreier brachte der 19-jährige Slowene die Mavericks vier Sekunden vor Schluss noch einmal in Schlagdistanz (121:123).

Doch weil Tobias Harris auf der Gegenseite an der Freiwurflinie cool blieb, blieb dem Shootingstar dieses Mal die Heldenrolle verwehrt.

Privatduell zwischen Doncic und Gallinaro

Bei den Clippers lief vor allem Danilo Gallinaro heiß: Auch der Italiener kam am Ende auf 32 Punkte, traf elf seiner 16 Feldwürfe (drei von sechs Dreiern) und alle sieben Freiwürfe. Auch Lou Williams überzeugte mit 26 Punkten und acht Assists.

ANZEIGE: Jetzt die neuesten NBA-Trikots kaufen - hier geht es zum Shop

Kult-Hühne Boban Marjanovic blieb dagegen bei sieben Minuten Einsatzzeit und vier Punkten eher blass.

Dirk Nowitzki stand sogar noch eine Minute weniger als der Serbe auf dem Parkett und verfehlte in dieser Zeit seinen einzigen Fehlwurf. Landsmann Kleber kam in acht Minuten auf vier Punkte.

Die Clippers unterstrichen durch den 18. Saisonsieg ihren Status als Top-Team in der Western Conference. Nur die Golden State Warriors, die Oklahoma City Thunder und die Denver Nuggets liegen aktuell vor Gallinari und Co. (Die Tabelle der NBA)

Die Dallas Mavericks (15-15) rutschen im hart umkämpften Westen dagegen vorerst auf den elften Platz ab.