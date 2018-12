Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit Oklahoma City Thunder in der NBA gegen sein Ex-Team den nächsten Sieg eingefahren. Der Champion von 1979 gewann gegen die Atlanta Hawks 124:109 und unterstrich mit dem 14. Saisonsieg seine gute Form.

Schröder, der im Sommer nach fünf Jahren bei den Hawks zu OKC gewechselt war, kam in rund 28 Minuten Einsatzzeit auf eine gute Quote von 18 Punkten, acht Assists und drei Rebounds. Stärkster Werfer bei den Gastgebern war einmal mehr Superstar Russell Westbrook (23 Punkte). Der fünfmalige All Star Paul George fügte 20 Punkte hinzu.

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel übernahmen die Thunder allmählich die Kontrolle über die Partie. Ein furioses zweites Viertel, das mit 38:20 an OKC ging, war bereits die Vorentscheidung.

Schröder und Co. liegen damit in der Western Conference auf Platz drei, noch vor Titelverteidiger Golden State Warriors und den Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James. (Zur Tabelle der NBA)

Atlanta ist mit nur fünf Siegen bei 18 Niederlagen das drittschlechteste Team der gesamten Liga.