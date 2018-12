Die Oklahoma City Thunder haben in der NBA bei den Detroit Pistons einen Kantersieg gefeiert - der dritte Sieg in Folge.

OKC um Nationalspieler Dennis Schröder hat den Pistons beim 110:83 keine Chance gelassen und damit seine gute Form unterstrichen. Die Gäste zeigten durch die Bank eine stabile Leistung. Topscorer des Duells war Steven Adams mit 21 Punkten, sechs Rebounds und einem Assist. Aber auch der fünfmalige All Star Paul George glänzte mit einem Double-Double: 17 Zähler, zehn Rebounds und vier Assists steuerte der Forward zum Sieg bei.

Schröder kam in 25 Minuten auf dem Parkett auf zwölf Punkte, neun Rebounds und sechs Assists. OKC-Superstar Russell Westbrook verbuchte 18 Zähler.

OKC mit starker Defense

Westbrook und Co. fanden den besseren Start in die Partie und überzeugten besonders in der Defense. Im den ersten zwölf Minuten ließen sie lediglich 17 Zähler der Gastgeber zu - für die Pistons der Saisontiefstwert. Bereits zur Pause erspielten sich die Thunder eine komfortable 10-Punkte-Führung.

Nach dem Pausentee drehten die Gäste dann so richtig auf. Mit 37:19 entschied OKC das dritte Viertel für sich und sorgte schon vorzeitig für eine Entscheidung.

Oklahoma steht in der Tabelle der Western Conference auf Rang drei vor NBA-Champion Golden State Warriors und den Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James. (Die Tabelle der NBA)