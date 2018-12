Dirk Nowitzki hat sein lang erwartetes Saisondebüt gegeben.

Bei der 89:99 (40:50)-Niederlage seiner Dallas Mavericks bei den Phoenix Suns kam der 40-Jährige von der Bank und schaffte in sechs Spielminuten zwei Punkte und einen Rebound.

Nowitzki kam drei Minuten vor Ende des ersten Viertels auf das Parkett, 40 Sekunden später traf er gleich bei seinem ersten Wurf. Bei einem Dreier wenig später verfehlte er dagegen sein Ziel. Nach der Pause kam er nicht mehr zum Einsatz.

Durch den ersten Saisoneinsatz kam Nowitzki 21 Saisons hintereinander in der stärksten Basketball-Liga der Welt zum Einsatz, damit stellt er den NBA-Rekord ein. Alle Einsätze verbuchte er für ein Team, dies gelang noch keinem Spieler zuvor. Bislang hatte er sich den Rekord mit Kobe Bryant teilen müssen, der 20 Jahre hintereinander für die Los Angeles Lakers auflief.

Katastrophale Auswärts-Bilanz

Nowitzki war vor dem Duell erstmals als "fraglich" eingestuft worden, zuvor hatte der Klub Einsätze seiner Ikone jeweils ausgeschlossen. "Der Rhythmus wird hart", hatte Nowitzki zuletzt gesagt: "Niemand kommt nach sieben, acht Monaten in seiner besten Form zurück."

Trotz des Comebacks des Deutschen mussten die Mavs eine Niederlage bei den zuvor erst vier Mal siegreichen Suns hinnehmen. Während zuhause zuletzt elf Siege in Folge gelangen, ist die Bilanz auf fremdem Platz katastrophal. Zwei Erfolge stehen zehn Niederlagen gegenüber.

Dallas hielt die Partie bis zum 25:25 Mitte des zweiten Viertels offen, danach zogen die Suns davon. Die Mavs kamen zwar immer mal wieder bis auf drei Punkte heran, mehr gelang allerdings nicht.

Phoenix beendet Niederlagen-Serie

Bester Werfer einer insgesamt enttäuschenden Starting Five war Harrison Barnes mit 15 Punkten, Supertalent Luca Doncic kam auf 13 Zähler. Phoenix-Star TJ Warren war mit 30 Punkten Topscorer der Partie. Maximilian Kleber musste sich wegen Nowitzkis Comeback mit weniger Spielzeit als sonst begnügen und kam erst in der zweiten Hälfte zum Einsatz. In zehn Minuten schaffte er auf zwei Rebounds und vier Punkte. (Die Tabelle der NBA)

Die Mavs sind nach einem Drittel der Saison als Siebter der Western Conference im Playoff-Rennen voll dabei. Phoenix feierte den ersten Sieg nach zehn Niederlagen in Folge und liegt im Westen abgeschlagen auf dem letzten Platz.