NBA: Dirk Nowitzki spricht über Comeback und lobt Luka Doncic

Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks hat in dieser Saison - seine 21. Spielzeit bei den Texanern - noch keine Sekunde gespielt.

Doch der Würzburger steht wohl in den kommenden Tagen nach seiner Knöchelverletzung vor der Rückkehr aufs Parkett. "Ich habe die letzten Wochen hart gearbeitet. Mein Knöchel hat darauf sehr gut reagiert. Es gibt keinen festen Tag, aber hoffentlich werde ich bald spielen", sagte Nowitzki am Rande des Mavs-Trainings.

Der 40-Jährige weiter: "Im Training kann ich fast alles machen. Ich fühle mich besser als vor zwei Wochen." Im April hatte sich der NBA-Champion von 2011 einer Knöchel-OP unterziehen müssen. "Es war eine schwere Zeit. Wir hatten eine Menge Spiele verloren", schilderte Nowitzki die Anfangszeit seiner Zuschauerrolle bei den Mavs.

Nowitzki adelt Doncic

Inzwischen hat sich dies aber gewandelt: "Wenn du gewinnst macht es Spaß, dabei zu sein, egal ob du spielst oder nicht. Ich bin sehr stolz auf die Jungs."

Die Texaner stehen in der Western Conference mit 13 Siegen und elf Niederlagen überraschend auf Rang acht. Großen Anteil am Aufschwung in Dallas hat Rookie Luka Doncic. Der Slowene brillierte auch beim 107:104-Sieg über die Houston Rockets.

Mavs-Stars singen 'Halleluka'

Nowitzki schwärmte vom 19-Jährigen Ausnahmetalent: "Er hat sehr schwierige Würfe getroffen. Das hat großen Spaß gemacht zuzuschauen. Er vergisst was passiert ist, sondern lebt nur im Moment. Er spielt einfach nicht wie ein Rookie."

Auch nach der Partie herrschte in der Umkleidekabine von Dallas gute Stimmung. "Dort hat dann jeder 'Halleluka' gesungen", verriet Nowitzki. Das Podcast-Netzwerk The Ringer veröffentlichte vor kurzem den Song "Halleluka". Zur Melodie des Leonard-Cohen-Songs "Hallelujah" wird die Geschichte des Slowenen gefühlvoll nacherzählt.