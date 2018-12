Giannis Antetokounmpo hat mit einer wüsten Aussage für Aufsehen gesorgt.

Nachdem Mario Hazonja von den New York Knicks über den "Greek Freak" hinweg einen Dunk erzielt hatte, blickte er auf den am Boden liegenden Bucks-Star hinab und lief über ihn hinweg zurück. Die Fans der Knicks feierten den Kroaten - der sonst keine weiteren Punkte erzielte - daraufhin ab, Antetokounmpo sah dies jedoch anders.

"Werde ihn in den Magen schlagen"

"Ich werde ihn das nächste Mal in den Magen schlagen", wütete der Forward hinterher. Das nächste Aufeinandertreffen zwischen den Milwaukee Bucks und den Knicks steigt am ersten Weihnachtstag in New York.

Am Samstag musste sich Antetokounmpo mit 134:136 nach Verlängerung geschlagen geben, trotz starker 33 Punkte und 19 Rebounds des "Greek Freak".

Celtics gewinnen - Theis blass

Hazonja zeigte indes keine Angst vor dem nächsten Aufeinandertreffen. "Wenn du Angst hast, ist das nichts für dich", meinte er. "Ich will nicht respektlos sein. Aber New York ist kein Platz für dich, und das Team hat keinen Platz für dich." Die Bucks sind mit 15 Siegen und sieben Niederlagen auf Platz 1 der Central Division, die Knicks (8:16) sind Vierter der Atlantic Division.

Die Boston Celtics mit dem deutschen Big Man Daniel Theis gewannen derweil mit 118:109 gegen die Minnesota Timberwolves. Theis blieb in acht Minuten Einsatzzeit blass und erzielte vier Punkte. Topscorer war Gordon Hayward mit 30 Punkten, neun Rebounds und acht Assists.

Die Houston Rockets mit Isaiah Hartenstein schlugen Ex-Champion Chicago Bulls mit 121:105, der Deutsche blieb dabei in knapp drei Minuten Einsatzzeit ohne Punkte.