NBA: Gregg Popovich erreicht Meilenstein bei Sieg von Spurs

NBA-Coach Gregg Popovich von den San Antonio Spurs hat einen weiteren Meilenstein erreicht.

Beim 111:86-Sieg über die Phoenix Suns feierte das Trainer-Urgestein seinen 1.211. Sieg in der NBA. Damit überholte "Pop" Pat Riley und springt auf Platz vier in der Bestenliste der meisten Siege bei den Trainern in der NBA-Geschichte.

Popovich bestreitet aktuell seine 23. Saison bei den Texanern und ist am längsten Trainer bei nur einem Team in der Geschichte des US-Sports. Außerdem hat er mit 68,6 Prozent die zweitbeste Gewinnbilanz aller Trainer und hält den Rekord für die meisten Siege mit einer Franchise.

Popovich winkt Rekord

Er erreichte bereits nach 1.743 Spielen die Schallmauer von 1.200 Siegen. Bei den Auswärtssiegen fehlen Popovich nur noch sechs Siege, um neuer Rekordhalter, ebenfalls vor Riley, zu sein.

Als er nach der Partie zu seinem Meilenstein befragt wurde, reagierte der 69-Jährige gewohnt trocken. "Habt einen schönen Abend", sagte er den Journalisten und verschwand aus der Tür.