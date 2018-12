Zum mit größter Wahrscheinlichkeit letzten Mal sind sich beim Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Miami Heat die alten Weggefährten LeBron James und Dwyane Wade in einem NBA-Spiel gegenüber gestanden - genau 5.507 Tage nach dem ersten Duell.

Die beiden dicken Freunde waren beide 2003 gedraftet worden und hatten zusammen mit Miami zwei Meisterschaften (2012, 2013) gefeiert. Später lotste James seinen Buddy noch einmal für einen Anlauf auf die Meisterschaft zu den Cleveland Cavaliers. Das Experiment scheiterte allerdings, Wade kehrte nach nur einem Jahr zurück zu den Heat.

"Ich habe es immer geliebt, mit meinem Bruder auf dem Feld zu stehen", sagte James nach der Partie, der die Lakers mit 28 Punkten, neun Rebounds und zwölf Assists zum hauchdünnen 108:105-Sieg führte.

Wade: "Werde alles verdammt vermissen"

"Dafür spielst du, gegen einen der besten Spieler aller Zeiten anzutreten. Egal ob wir Mannschaftskollegen oder Gegner waren, wir haben immer das Beste aus dem anderen hervorgebracht", gab sich auch Wade, der im Staples Center von Los Angeles mit Standing Ovations gefeiert wurde, nach dem Abpfiff emotional.

Und weiter: "Ich bin einfach dankbar dafür, zur selben Zeit wie dieser Typ gedraftet worden zu sein. Die Freundschaft, die wir haben, geht übers Basketball hinaus. Aber ich werde das alles hier verdammt vermissen." Der 36-Jährige, der nach dieser Saison seine Karriere beenden wird, legte gegen die Lakers noch einmal ein Double-Double aus 15 Punkten und zehn Rebounds auf.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Superstars, das in den sozialen Medien mit dem Hashtag "One Last Dance" (deutsch: "ein letzter Tanz") betitelt wurde, entwickelte sich auf dem Parkett zum wahren Drama.

LeBron entscheidet Crunchtime, Wade vergibt

Bis in die Schlusssekunden hielten die Heat das Spiel offen. Erst ein Dreier von James brachte die Lakers rund vier Minuten vor dem Ende mit 101:98 in Front. Diesen Vorsprung gaben die Hausherren nicht mehr ab. Mit zwei verwandelten Freiwürfen stellte der Megastar 22 Sekunden vor Schluss den Endstand her.

Ausgerechnet Wade vergab daraufhin noch einmal die Chance, per Dreier auszugleichen. James schnappte sich den Defensiv-Rebound, der 17. Saisonsieg der Lakers war besiegelt.

Überragender Akteur für den 16-maligen Meister war neben James Kyle Kuzma mit 33 Punkten. Die Deutschen Moritz Wagner und Isaac Bonga kamen nicht für die Lakers zum Einsatz.

James und Co. sind damit weiter auf Playoff-Kurs in der Western Conference. Die Miami Heat stehen mit elf Siegen und 15 Niederlagen auf dem neunten Platz der Eastern Conference. (Die Tabellen der NBA)