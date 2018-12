In der letzten NBA-Saison brachte Rookie Lonzo Ball als jüngster Spieler in der Geschichte ein Triple-Double auf das Scoreboard. LeBron James, dessen Bestmarke damit übertrumpft wurde, gratulierte Ball damals zu seiner Leistung.

Nun, wo beide bei den Los Angeles Lakers im selben Team spielen, ist ihnen ein historisches Spiel geglückt. Beim 128:100-Sieg gegen die Charlotte Hornets legten beide Spieler jeweils ein Triple-Double auf das Parkett. LeBron brachte es auf 24 Punkte, zwölf Rebounds und elf Assists - Ball durfte 16 Zähler, zehn Rebounds und zehn Assists für sich verbuchen. (Tabelle der NBA)

Es ist das erste Mal seit 2007, dass zwei Spieler eines Teams in einem Spiel dieses Meisterwerk gelingt. Damals schafften dies Jason Kidd und Vince Carter für die New Jersey Nets. In der langen Geschichte der NBA gelang dies ohnehin erst zum sechsten Mal.

Bei den Lakers hatten die Legenden Magic Johnson und Kareem Abdul-Jabbar 1982 selbiges vollbracht.

"Jedes Mal, wenn man sich in der Historie der Lakers verewigen kann, dann ist das sehr speziell", sagte LeBron nach der Partie. Auch Lonzo Ball war nach dem Spiel hin und weg, vor allem von Teamkollege LeBron: "Seitdem er bei uns spielt, ist ein Traum wahr geworden. Ich habe ihm mein ganzes Leben über zugeschaut, er war mein Idol als Kind." (Spielplan NBA)

Walker enttäuscht bei Hornets

Bei den Lakers feierte man aber nicht nur das historische Doppel-Triple-Double, sondern auch den Sieg gegen die Hornets. Nach der Pleite gegen die Rockets im letzten Spiel durfte sich das Team von Trainer Luke Walton wieder über ein Erfolgserlebnis freuen. Auch die Deutschen Moritz Wagner und Isaac Bonga kamen bei den Lakers zum Einsatz. Wagner verzeichnete in sieben Minuten Spielzeit fünf Zähler, Bonga stand sechs Minuten auf dem Feld und erzielte zwei Punkte.

Mit nun 18 Siegen und elf Niederlagen steht die Franchise in der Western Conference auf Rang vier.

Die Charlotte Hornets zeigten dagegen eine enttäuschende Leistung - vor allem Superstar Kemba Walker. Er steuerte lediglich vier Punkte bei. Von der Bank kommend war Miles Bridges mit 17 Zählern noch der beste Werfer. Im Osten rangieren die Hornets mit einer Bilanz von 14:15 auf Rang sieben.