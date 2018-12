18,1 Punkte, 10,2 Rebounds, 7,4 Assists – diese imposanten Statistiken gehören zweifelsohne einem absoluten NBA-Superstar.

Sein Name: Nikola Jokic. Nikola wer? Der Serbe spielt bei den Denver Nuggets - aktuell das beste Team in der Western Conference – als Center und hat mit seinen Zahlen großen Anteil an der erfolgreichsten Saison des Teams aus Colorado seit 30 Jahren.

Er ist auf dem besten Weg, der fünfte Spieler der NBA-Geschichte mit mindestens 17 Punkten, 9,5 Rebounds und 7,5 Assists im Schnitt zu werden. Bisher glückte das nur Wilt Chamberlain, Oscar Robertson, Magic Johnson und Russell Westbrook. Spieler, die heute noch oder bereits heute in aller Munde sind.

Jokic war Cola-Junkie

Anders bei Jokic, er ist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Dabei ist bereits seine Weg zum NBA-Star einmalig.

Am 19. Februar 1995 erblickt er im serbischen Städtchen Sombor das Licht der Welt und wächst mit zwei Brüdern, den Eltern und Großeltern in bescheidenen Verhältnissen auf. An eine Karriere als Basketball-Spieler verschwendet der kleine Nikola noch keinen Gedanken.

Stattdessen prägte ihn ein anderes amerikanisches Kulturgut. "Ich habe jeden Tag drei Liter Cola getrunken", verriet der Serbe einmal: "Nach dem Training habe ich ein Glas nach dem anderen getrunken. Ich konnte nicht aufhören".

Dieser Konsum schlug sich natürlich auch in seiner Figur nieder. Doch inzwischen hat er seinem einstigen Lieblingsgetränk abgeschworen: "Ich habe die letzte Cola meines Lebens auf dem Flug nach Denver getrunken."

Pferderennen als Jugendlicher

Bis er 14 Jahre alt war, absolvierte Pferdefan Jokic auch noch Sulky Rennen. Doch kurze Zeit später kam er erstmals mit der NBA in Berührung, als er via Youtube die Highlightclips von NBA-Stars wie Michael Jordan oder Magic Johnson anschaute.

Nikola Jokic bei seinem Sulky-Rennen © Familie Jokic

Der Ehrgeiz des jungen Serben war geweckt, er intensivierte seine Bemühungen im Basketball. Die ersten Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Mit seinem Schulteam aus Novi Sad triumphiert er bei einem landesweiten Turnier. Scouts werden auf das Juwel, das teilweise auch noch als Point Guard aufläuft, aufmerksam.

Bei KK Mega Basket aus Belgrad macht er schließlich seine ersten Schritte als Profi-Basketballer. "Wir waren sehr talentiert, konnten scoren, aber nicht so gut verteidigen", blickte Jokic auf das Team von damals zurück. Im Pokalfinale gegen Roter Stern Belgrad wird er zur tragischen Figur: "Ich vergab den Wurf zum Titel – es wäre der erste in der Klub-Geschichte gewesen."

NBA-Draft verschlafen

Trotzdem wählten ihn die Denver Nuggets beim NBA-Draft 2014 an 41. Stelle aus.

"Ich habe geschlafen, mein Bruder hat gefeiert und rief mich an. Ich nahm den Hörer ab und sagte: 'Komm schon. Ich schlafe.' Anschließend legte ich auf", schilderte der 23-Jährige seine Erinnerungen an die Draft-Nacht. Er blieb noch ein Jahr in Europa und wurde zum MVP der Adriatic League, bevor ihn Denver nach Übersee holte.

In seiner ersten NBA-Saison teilte sich Jokic die Minuten mit dem Bosnier Jusuf Nurkic. Das Duo brachte den Teamkollegen auch Balkan-Schimpfwörter bei. Der heute 23-Jährige erreichte nach seiner ersten Saison Platz drei bei der Wahl zum Rookie des Jahres.

Doch das vermeintlich starke Center-Duo schadete den Nuggets mehr als gedacht. In der Saison 2016/2017 entschied sich Denver allein auf die Dienste von Jokic zu setzen, während Nurkic nach Portland getradet wurde.

Durchbruch trotz verpasster Playoffs

Diese Entscheidung zahlte sich umgehend aus. Er wurde bei der Wahl des "Most Improved Player" Zweiter hinter Giannis Antetokounmpo. Dennoch verpasste Denver die Playoffs. In der darauffolgenden Saison legte Jokic erneut eine Schippe drauf, jedoch verpasste das Team aus Colorado abermals die Postseason.

Diesmal aber auf dramatische Art und Weise. Denn trotz positiver Bilanz unterlagen sie im Do-or-Die-Spiel am letzten Spieltag der Regular Season den Minnesota Timberwolves.

Dabei legte Jokic während der Saison unglaubliche 18,5 Punkte, 10,7 Rebounds und 6,1 Assists auf und katapultierte sich endgültig in die Riege der absoluten Topstars in der NBA.

Neuer Mega-Vertrag bei Denver Nuggets

"Er ist unser Franchise-Spieler, wir haben uns für ihn entschieden. Er ist die Zukunft des Teams, wir erwarten viel von Nikola", sagte Nuggets-Coach Mike Malone über seinen Schützling. Das Team honorierte Jokics Leistungen im Sommer mit einem neuen Vertrag über 146 Millionen Dollar für fünf Jahre.

Und der Serbe liefert: Er führt derzeit als einziger Spieler in der NBA sein Team in Punkten, Assists, Rebounds und Steals an.

Und auch in der aktuell großen Verletzungsmisere im Team mit den Ausfällen von Schlüsselspielern wie Paul Millsap und Gary Harris hält der 2,13-Meter-Hüne die Nuggets im Alleingang am Leben.

Doch forsche Töne wird man von ihm niemals hören, er lässt lieber seine Leistungen für sich sprechen.

Das gelingt ihm beeindruckend. So sehr, dass er auch im Rennen um den Titel des wertvollsten Spielers nicht chancenlos ist.