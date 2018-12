Stephen Curry hat die Golden State Warriors mit einer Glanzleistung zum 128:111-Sieg gegen die Atlanta Hawks geführt.

Der erst kürzlich wieder genesene Superstar ließ von der ersten Minute an keinen Zweifel aufkommen, wer der Herr auf dem Parkett ist. So konnte der zweifache MVP bereits nach sechs Minuten drei Dreier verbuchen und brachte es am Ende des ersten Viertels auf 18 Punkte - ganz Atlanta kam zu diesem Zeitpunkt auf lediglich 17 Zähler.

"Einfach aggressiv sein und aufgreifen, wo ich in der zweiten Hälfte gegen Detroit aufgehört habe", beschrieb der 30-Jährige nach dem Spiel seine Herangehensweise. "Ich habe versucht meinen Rhythmus wieder zu bekommen. Es ist schön, früh ein paar Würfe zu versenken."

Durant lobt Curry für starke Leistung

"Ich denke mit Steph ist unsere Offense so fließend" befand Kevin Durant (28 Punkte, Acht Assists, fünf Rebounds), der wie Klay Thompson (27 Punkte, zwei Assists, acht Rebounds) ebenso zu überzeugen wusste.

Im zweiten Durchgang kamen die Gastgeber aus Georgia dann besser ins Spiel. Vor allem Trae Young lief in dieser Phase heiß und kam immer wieder zum Korberfolg. Mit 20 Zählern war er schlussendlich nach John Collins (24) zweitbester Werfer seines Teams. Dennoch offenbarte der Rookie immer wieder Schwächen bei seinem Wurf und im Ballhandling.

Warriors festigen Platz in der Spitzengruppe - Hawks am Tabellenende

Nach der Halbzeit kontrollierten die Warriors das Spiel und bauten ihre Führung wieder leicht aus, so dass es mit einem 20-Punkte-Vorsprung ins Schlussviertel ging. In diesem hatten die Hawks der Niederlage jedoch nichts mehr entgegenzusetzen.

Mit nun 16 Siegen rangieren die Warriors auf Platz vier im Westen, Atlanta steht mit gerade einmal vier Siegen bei 19 Pleiten auf dem letzten Platz in der Eastern Conference. (Die Tabelle der NBA)

Rockets kassieren nächste Pleite

Einen weiteren Rückschlag mussten dagegen die Houston Rockets hinnehmen.

Die Texaner verloren gegen die Minnesota Timberwolves deutlich mit 103:91 und laufen damit weiterhin den eigenen Erwartungen deutlich hinterher. Dabei verspielte das Team um Superstar James Harden, der am Ende mit 29 Zählern bester Werfer der Partie wurde, eine 14-Punkte-Führung zur Halbzeit.

Nach 38 Punkten der Rockets im zweiten Viertel drehten sich nach der Halbzeit komplett die Verhältnisse zu Gunsten der Wolves, die alleine im dritten Abschnitt sieben Dreier verwandeln konnten.

Tiefstwert im Schlussviertel

Mit lediglich neun Punkten beendete Houston ein katastrophales Match und sorgte damit für einen neuen Tiefstwert für ein Viertel in dieser Saison.

Der Deutsche Isaiah Hartenstein kam bei der neuerlichen Pleite nicht zum Einsatz.