Im Sommer wechselte Kawhi Leonard zu den Toronto Raptors, nun scheint der Small Forward bei seinem neuen Team angekommen zu sein.

Die Raptors besiegten die Utah Jazz mit 122:166 - vor allem dank des 27-Jährigen. Mit einem neuen Karriere-Bestwert von 45 Punkten verhalf Leonard seiner Franchise zum Sieg.

Zudem steuerte er sechs Rebounds und einen Assist bei. Vor allem seine starke Leistung im dritten Viertel brachte die Raptors auf die Siegerstraße. Zur Pause hatte das Team von Head Coach Nick Nurse noch mit zwei Punkten in Rückstand gelegen, doch dann drehten Leonard und die Raptors auf.

Leonard nach der Pause stark

Alle sieben Würfe aus dem Feld traf der Small Forward im dritten Viertel. Insgesamt erzielte er alleine in diesem Spielabschnitt 19 Punkte - die zweitmeisten von einem Toronto-Spieler in einem Viertel in diesem Jahr. Ganz so lupenrein war die Bilanz von Leonard aber nicht. Von seinen drei Dreier-Versuchen saß am Ende nicht ein einziger.

Dennoch stellte er mit seiner Leistung auch die 28 Punkte von Teamkollege Pascal Siakam in den Schatten. Bei den Utah Jazz war Jae Crowder mit 30 Zählern bester Werfer.

Erneut nicht mit dabei war Kyle Lowry. Der Guard der Raptors verpasste bereits acht der vergangenen neun Spiele mit einem schmerzenden Lendenwirbel. Vor dem Spiel gab Toronto bekannt, dass Lowry nach New York gereist ist, um sich entzündungshemmende Spritzen injizieren zu lassen. Wann er wieder zum Einsatz kommen kann, ist unklar.

Mit einer Bilanz von 28:11 stehen die Raptors auf Rang zwei im Osten. Die Utah Jazz rangieren im Westen mit 18 Siegen und 20 Niederlagen auf Platz elf. (Service: Tabellen der NBA)

Nuggets schlagen Knicks

Grund zur Freude gab es auch für die Denver Nuggets. Gegen die New York Knicks siegte das Team um Nikola Jokic mit 115:108. Jokic selbst war mit einem Triple-Double aus 19 Punkten, 14 Rebounds und 15 Assists maßgeblich am Sieg seines Teams beteiligt. Bester Werfer war allerdings Malik Beasley mit 23 Zählern.

Bei den Knicks durfte sich Luke Kornet mit 19 Punkten über den Titel Topscorer freuen. Ihren Sieg erarbeiteten sich die Knicks nach und nach. Erst im letzten Viertel fiel die endgültige Entscheidung, vorher hatten mitunter die Knicks die besseren Karten. Doch im vierten Abschnitt brachte Denver neun Punkte mehr auf das Scoreboard und machte damit den dritten Sieg in Folge perfekt.

Mit einer Bilanz von 24:11 führen die Nuggets die Western Conference weiterhin an, die Knicks rangieren mit neun Siegen bei schon 29 Pleiten im Osten auf dem vorletzten Rang.