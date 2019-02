In der Nacht zum 18. Februar (2.20 Uhr MEZ) findet zum 68. Mal das traditionelle All-Star Game der NBA statt. Diesmal treffen sich die von den Fans, Spielern, Journalisten und Coaches ausgewählten Spieler im Spectrum Center in Charlotte.

Die Starter des All-Star Games standen schon seit 24. Januar fest. Angeführt werden die Teams in diesem Jahr von LeBron James (Los Angeles Lakers) und Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Jetzt ist auch die Liste der 14 Reservisten bekannt, die von den Head Coaches der NBA-Teams nominiert wurden.

Doncic nicht nominiert

Die größte Überraschung dürfte sein, dass es Luka Doncic, der Shooting Star der Dallas Mavericks, nicht zum All-Star Game geschafft hat. Eine Nachricht, die der 19-Jährige aber gefasst aufnahm.

"Es war schon aufregend, überhaupt im Gespräch für eine Nominierung zu sein. Es sollte nicht sein, aber vielleicht nächstes Jahr", so der Slowene. Vor allem die große Unterstützung der Fans war ihm wichtig. "Ich denke, es zählt nicht viel, aber ich fand es toll, dass so viele Fans mich in diesem Spiel sehen wollten und mich unterstützt haben. Das ist das Wichtigste für mich."

Vier Neulinge im All-Star Game

Mit Nikola Jokic (Denver Nuggets), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Nikola Vucevic (Orlando Magic) und Khris Middleton (Milwaukee Bucks) geben gleich vier Spieler ihr Debüt beim All-Star Game.

Bei Jokic feierte seine ganze Familie die erste Nominierung. "Meine Freundin fing an zu weinen und mein Bruder hat wie wild rumgeschrieen und gebrüllt", erklärte der serbische Center.

Der Name Vucevic sorgte vor allem bei seinen Teamkollegen für Freude. "Zu sehen, dass jemand für seine harte Arbeit belohnt wird, das ist einfach großartig", feierte sein Teamkollege Terence Ross die Nominierung.

Oladipo gewählt, aber verletzt

Victor Oladipo (Indiana Pacers) wurde auf die Reserve-Liste der Eastern Conference gewählt, fällt allerdings durch eine Verletzung aus. Kandidaten für seine Position sind D'Angelo Russell, Spencer Dinwiddie (beide Brooklyn Nets), Jimmy Butler (Philadelphia 76ers) und Dwayne Wade (Miami Heat). Der Nachrücker wird vom Commissioner gewählt.

Ein All-Star Game ohne die San Antonio Spurs ist schon fast nicht mehr vorstellbar. Bereits zum 21. Mal in Folge stellen die Texaner einen All-Star. Dazu sind die Bucks erstmals seit 2001 wieder mit mehr als einem Teilnehmer vertreten. Für die Orlando Magic ist die Nominierung von Vucevic die erste Teilnahme seit Dwight Howard (2011).

Alle Teilnehmer im Überblick:

Starter Pool Eastern Conference:

Giannis Antetokounmpo, Kapitän (Milwaukee Bucks)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Kemba Walker (Charlotte Hornets)

Kyrie Irving (Boston Celtics

Kawhi Leonard (Toronto Raptors)

Reserve Eastern Conference:

Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Nikola Vucevic (Orlando Magic)

Bradley Beal (Washington Wizards)

Victor Oladipo (Indiana Pacers)

Kyle Lowry (Toronto Raptors)

Blake Griffin (Detroit Pistons)

Starter Western Conference:

LeBron James, Kapitän (Los Angeles Lakers)

Kevin Durant (Golden State Warriors)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

James Harden (Houston Rockets)

Paul George (Oklahoma City Thunder)

Reserve Western Conference:

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)

Klay Thompson (Golden State Warriors)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Anthony Davis (New Orleans Pelicans)

LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs)

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)