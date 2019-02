Die Philadelphia 76ers um ihren Superstar Joel Embiid überrollen in einem Highscore-Game die Los Angeles Lakers mit 143:120. LeBron James kommt zwar zu einem Double-Double, bleibt mit lediglich 18 Punkten aber weit hinter den Erwartungen zurück.

Zu Beginn des Spiels zeichnete sich schon ab, dass dieses Spiel von der Offense entschieden wird und die Defense nur Beiwerk ist. Nach dem ersten Viertel stand es bereits 40:39 für die Lakers. Das war aber auch die einzige Phase, wo sich die Lakers als ebenbürtig erwiesen.

Im Anschluss nahmen die 76ers immer mehr Fahrt auf und zogen vor allem dank ihres Superstars Embiid unaufhaltsam davon. Für den 24-Jährigen stand am Ende ein Double-Double aus 37 Punkten und 14 Rebounds auf dem Tableau.

Embiid und Harris als Match-Winner

Unterstützt wurde Embiid dabei von Tobias Harris, der sich mit 22 Punkten ebenfalls von seiner besten Seite zeigte.

Auf Seiten der Lakers wußte vor allem Kyle Kuzma zu überzeugen, der mit 39 Punkten zum Topscorer der Partie mutierte. Aber durch die mangelnde Unterstützung seiner Teamkollegen konnte er allein die Neiderlage auch nicht abwenden.

Am Ende war es ein ungefährdeter Sieg Philadelphias, die damit in der Eastern Conference weiter klar auf Playoff-Kurs liegen. Die Lakers haben zwar immer noch Kontakt zu den Playoff-Plätzen, müssen dafür aber vor allem ihre Defensive unter Kontrolle bringen. Über 400 Punkte in den letzten drei Spielen sind zu viel für die Ansprüche in Los Angeles. (Die NBA im SPORT1-Datencenter)