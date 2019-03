Die Dallas Mavericks haben trotz einer souveränen Vorstellung am Ende gegen Miami Heat verloren. Die Franchise aus Florida gewann mit 105:99. Die Mavs verspielten dabei eine klare Führung zur Halbzeit.

Das Spiel war gleichzeitig das letzte Mal, in dem sich die beiden NBA-Superstars Dwyane Wade und Dirk Nowitzki im direkten Duell gegenüber standen. Die beiden begegneten sich 2006 und 2011 in den Finals. Wade hat sein Karriereende - anders als Nowitzki - bereits angekündigt. Ihr letztes Match gegeneinander stand unter dem Namen "One Last Time", der Hashtag, der an den Videowänden in der AmericanAirlines Arena prangerte.

Dallas führt und vergibt Elf-Punkte-Führung

Die Dallas Mavericks erwischten einen guten Start. Zur Halbzeit führte der 2011er Meister mit 59:49. Selbst im dritten Viertel führte Dallas noch mit elf Punkten Vorsprung. Für Miami Heat geht es noch um die Playoffs. Und der Siegeswille zeigte Wirkung. Das Team warf sich zur 199:97-Führung rund eine Minute vor Schluss. Nowitzki hatte die Chance zum Ausgleich, sein Dreierversuch ging aber nicht rein.

Bester Spieler der Heat war Goran Dragic, der sein zweites Karriere-Triple-Double erzielte, mit 23 Punkten, zwölf Rebounds und elf Assists. Bei den Mavs kam Luka Doncic auf 19 Punkte, acht Rebounds und sieben Assists.

Rockets schlagen Nuggets

Im Topspiel der Nacht siegten die Houston Rockets gegen die Denver Nuggets - und zwar überraschend deutlich mit 112:85. James Harden erzielte dabei 38 Punkte, sechs Rebounds und sechs Assists. Für die Nuggets machte Jamal Murray 20 Punkte, dazu vier Rebounds und drei Assists. Die San Antonio Spurs behaupteten sich gegen die Cleveland Cavaliers 116:110.

Miami steht im Osten auf dem achten Tabellenplatz, die Mavs sind Vorletzter im Westen. Die Rockets liegen auf Rang vier, die Nuggets weiter auf dem zweiten Platz in der Western Conference.