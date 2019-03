Premiere in Paris: Die französische Metropole ist im kommenden Jahr erstmals Schauplatz eines Hauptrundenspiels der NBA.

Am 24. Januar treffen die Charlotte Hornets um Frankreichs Superstar Tony Parker in der Arena im Stadtteil Bercy auf die Milwaukee Bucks. Das gab die NBA am Donnerstag bekannt.

"Die Charlotte Hornets sind stolz, beim ersten regulären Saisonspiel der NBA in Paris dabei zu sein", sagte NBA-Legende Michael Jordan, Besitzer des Klubs: "Ich habe in meiner Karriere drei Vorbereitungsspiele in Frankreich gemacht und weiß, wie groß die Begeisterung der Fans für den Basketball ist."

Die NBA ist zum elften Mal in Frankreich zu Gast, es wird das zehnte Spiel in Bercy sein. Bislang hat es nur Vorbereitungsspiele gegeben.

